《毒魔》湯哈迪巴西柔術賽奪冠　曾拍MMA電影與兄弟相殘

荷里活英國男演員湯哈迪（Tom Hardy），日前參加一場於英國舉行的巴西柔術慈善賽事，並分別於道服（Gi）與無道服（No Gi）組別賽事中奪冠。湯哈迪得獎的相片在社交媒體上廣傳，而湯哈迪本人在個人帳號上亦不止一次上載訓練及與巴西柔術訓練相關的相片。現年44歲的湯哈迪，活躍於巴西柔術界多年，擁有藍帶資格，屬中級選手，從是次慈善賽片段中可見，湯哈迪亦在競賽場上擊敗另一名同為藍帶的柔術選手。

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湯哈迪曾經參演多部動作電影，憑其健碩身型與粗獷外貌，於《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）裡飾演Bane一角，期後亦參演《 末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Mac：Fury Road）、《大時代》（Legend）及超級英雄電影《毒魔》（Vemon）系列，在電影中，不時上演拳拳到肉的肉搏戲份。

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早於2011年，湯哈迪與Joel Edgerton曾主演一部MMA格鬥電影《鋼鐵鬥士》（Warrior），戲中湯哈迪飾演一位退役士兵Tommy，他與哥哥自小接受父親的柔術與拳擊訓練，最後於MMA綜合格鬥比賽決賽中上演一場兄弟相殘戲碼。電影中，湯哈迪身型非常健碩，展現的格鬥技法亦相當狂放，曾經在籠中一拳「K.O.」身材巨型的對手，格鬥場面異常痛快。

《鋼鐵鬥士》先於由張家輝主演的港產MMA電影《激戰》製作與上映近兩年，而有別於張家輝與彭于晏所展現的熱血與贖罪，《鋼鐵鬥士》的故事人物更破碎、偏激與扭曲，呈現格鬥電影中較鮮見的氛圍。