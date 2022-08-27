孤疑前傳｜伊莎貝福曼稱前作嚇怕朋友　接拍續集全因想與她對戲

伊莎貝福曼（Isabelle Fuhrman）曾在13年前演出《孤疑》的童顏殺人魔艾絲特，精彩表現震驚全球，日前接受《聯合新聞網》專訪，提到她目前已是25歲亭亭玉立的少女，又要回歸演出9歲的自己，難度不小，她笑說首集上映時，有些對她不熟的朋友都很怕她，「我很喜歡笑，私下也很親切，當然就是為了改變他們的想法」。



伊莎貝在《孤疑》演出外型永遠停留在9歲，實際上已是33歲的連續殺人犯，「我其實很幸運，身邊朋友都不怕我，但有些人第一次見面，會比較多擔心，但我會對他們表現得更親切，希望他們不要怕我啦」。

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由於《孤疑前傳》是在疫情期間拍攝，一開始試鏡、對戲時都戴着口罩，不過疫情稍緩之後，劇組一起到餐廳吃飯，當時的氣氛非常溫馨，「那時我至少有一年沒到餐廳吃飯了，終於能看到彼此的臉，也能看到我的偶像茱莉亞史緹爾（Julia O'Hara Stiles），完全是夢想成真，超棒的」。

其實，伊莎貝相隔多年，會願意回歸，有一部分就是想與茱莉亞對戲，「她一直是我的偶像，而且這次可以跟她在同一個屋簷下相互較勁，用盡詭計，非常過癮」，也不忘為「艾絲特」說話，「我很愛她，她因為外型永遠長不大，又遭受很多痛苦，所以心靈有創傷，但她雖然心狠手辣，又有很多操縱人心的手段，但她只是為了尋求『愛』而已」。

聽聞台灣粉絲喜歡《孤疑》，還特別隔空喊話「相信你們一定會更愛這一集」。未來如果還要再拍《孤疑３》，她也表示如果故事夠好，當然很願意回歸，「我當然想要再演艾絲特，下一次絕對不會讓你們再等13年」。

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