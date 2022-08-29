明日戰記｜上映4天香港票房破2千萬　杜琪峯包場力撐古天樂

港產科幻大製作《明日戰記》上周四（25日）正式上映，4天票房錄得$21,711,526港元，周日單日票房更達600萬。身為電影總監製兼主演的古天樂，昨日聯同導演吳炫輝，演員姜皓文、吳肇軒、胡子彤與張文傑，以及電影主題曲《明日之明日》主唱ANSONBEAN及Winka@COLLAR等，到多間戲院進行謝票，而杜琪峯更包場支持，聯同洪金寶及林雪等等親身撐場。

古天樂笑言去戲院謝票似開演唱會。（電影公司提供）

古仔現身戲院時笑言：「好似開演唱會咁，好多謝大家的支持，在此謝謝這麼多位古太，希望大家喜歡這部電影，請多看幾次」，古仔亦特意感謝杜Sir多年來的支持：「《明日戰記》的誕生或多或少都跟杜sir有關，因為他的一番說話我才開始成立自己的公司，當時不是由電影公司開始而是特效公司。一天我們去影展後食飯，他跟我說：『我們一定要製作屬於自己的香港電影，要靠特技的戲』」。

古仔透露《明日戰記》的誕生跟當年杜Sir一席話有關。（電影公司提供）

當時聽後古仔都呆了一呆，心想拍戲從不用特技，但杜sir反指未來的電影必須要有特技，之後開始一步步做到今時今日，古仔誠懇地說：「多謝杜sir。」杜琪峯補充：「我的確覺得未來電影將會很多元化，尤其是在特技上的發展是無窮，銀幕上將會出現許多大家意想不到的事物。」