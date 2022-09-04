金像男配馮皓揚退修TVB藝訓班　獲荷里活導演賞中︰抱着學習心態

第二屆《美麗香港人．情．事》短片拍攝計劃，日前舉行頒獎典禮暨作品展。除了一眾主辦單位代表外，大會邀請到活動大使周秀娜、顏卓靈、馮皓揚（羊羊）與葛民輝一同出席並擔任頒獎嘉賓。早前憑《媽媽的神奇小子》贏得香港電影金像獎最佳男配角的羊羊，勝出翌日，更公告到TVB修讀藝員訓練班，不過今次活動上，羊羊就透露原來當日只上一日課便退學，選擇繼續在片場打滾虛心學習。



應屆香港電影金像獎最佳男配角得主馮皓揚出席短片拍攝計劃頒獎典禮。（葉志明 攝）

馮皓揚成為香港電影金像獎最佳男配角後，隨即加入TVB藝員訓練班，此舉曾引起網民譁然，對羊羊的決定大感疑惑，覺得可以選擇在片場上發展。羊羊接受《香港01》訪問時指：「最近希望與大家分享最新發展方向，其實我在金像獎頒獎禮後第二日，只睡了一小時便參與藝員訓練班的第一課。然而後來與公司商討過後，便再沒有繼續參與。雖然如此，我依然會抱着學習心態參與每一次演出。」

退出藝訓班，羊羊依然會從演出裡學習。（葉志明 攝）

而羊羊到藝員訓練班上課第一日，由金像獎最佳導演、《十月圍城》陳德森擔任校長，並親自教授。羊羊曾表示希望參加訓練班能夠進深演技，其中最大期望為改善自己的語言能力：「我本身說話方面比較弱，希望糾正懶音，字正腔圓。」據藝員訓練班的知情人士透露，羊羊的確只上了一日課便退學，有指他認為課程未必合適自己拓展演藝事業，而教學模式或許亦與自己預期有所落差，故決定退學。而羊羊亦不止一次於訪問中提到希望透過演出磨練自己對演技的心得，向影壇前輩汲取經驗，可見羊羊年紀雖輕，但對演員的身份與邁進的路途具堅定的決心與堅持。

「金像男配」馮皓揚獲獎後讀TVB藝訓班 「望改善說話糾正懶音」

羊羊獲獎後翌日，出席TVB藝員訓練班。（影片截圖）

金像獎︱馮皓揚奪男配角獎獲梁仲恆肯定 想拍武打片：我食過夜粥

金像獎慶功宴上，馮皓揚接受訪問，當日亦工作至夜深，翌日早上便返TVB上堂。（葉志明 攝）

事實上，羊羊退學不久，已獲新工作。於9月2日進行開鏡儀式的電影《錄影歹》，便見到馮皓揚的身影。《錄影歹》是部改編自2001年荷里活電影《Tape》的香港電影，由荷里活導演Bizhan Tong執導，而監製及主演更是大家認識的李施嬅。在戲中，羊羊將會飾演男主角關智斌飾的年輕版，戲份主演於倒敘片段出現。

《錄影歹》導演Bizhan Tong（中）率領一眾主演，包括本屆香港電影金像獎最佳男配角得主馮皓揚（右二），出席電影的開鏡儀式。（葉志明 攝）

在訪問中，羊羊透露：「大約於金像獎頒獎典禮前兩個月，我參與了《錄影歹》的試鏡，雖然當初試鏡是另一角色，但最後驚喜地獲得與原角對手戲份甚多的男角色。我的角色比較文靜、內向及內斂，與我自己的本質相似，所以非常期待電影的演出。」

羊羊於同日較早前出席電影《錄影歹》的開鏡儀式。（葉志明 攝）

《錄影歹》為荷里活導演Bizhan Tong執導的一部香港電影。（葉志明 攝）

成為一名演員，在青年時代已得到最佳男配角獎的嘉許，在不少電影創作者的眼中讚譽有加，然而可有聽到過份吹捧或冷言冷語，羊羊便指：「這世界說甚麼話的人也有，但如果我照單全收的話，很容易阻礙或限制了我的進步。」

羊羊不希望被過度吹捧，認為會限制了自己的進步。（葉志明 攝）

對於自己的成績，羊羊深思過後，謙虛指是依靠團隊大力的協助，亦多少帶點運氣。「所以我時刻提醒自己不能驕傲，要謙虛地學習。」在未來的幕前演出裡，不少與羊羊合作的演員或製作團隊，年齡均遠大於他，羊羊表示：「如果拍攝學生作品或短片，能夠讓我認識一班年齡與我接近的創作人或演員，甚至成為朋友，我會非常樂意接受。」