盤點七位搶戲過主角男配　《旺角卡門》《門徒》兩大天王一幕KO

近日應屆香港電影金像獎最佳男配角得主馮皓揚（羊羊），憑《媽媽的神奇小子》得獎後，從TVB藝員訓練班退學，更參演由荷里活導演Bizhan Tong執導的新電影《錄影歹》，決心藉實戰演出磨練演技。在得獎電影中飾演少年版蘇樺偉，羊羊的演出相比飾演成年版蘇樺偉的梁仲恆毫不遜色，更曾獲梁仲恆力讚演技出色：「他能夠在這個年輕階段，將一個角色演活到這種程度，其實非常不可思議！」

金像獎︱馮皓揚奪男配角獎獲梁仲恆肯定 想拍武打片：我食過夜粥

馮皓揚憑《媽媽的神奇小子》少年版蘇樺偉一角奪得第四十屆香港電影金像獎最佳男配角。（葉志明 攝）

雖然電影男女主角比配角戲份更多、有更廣闊的發揮空間，然而不少演員以配角身份於電影中登場，展現比主角更深刻及老練的演技。以下為大家盤點七位在演藝事業中，經常飾演配角，演技卻比主角爐火純青的演員。

劉德華《門徒》

相信曾經觀映爾冬陞執導作品《門徒》的觀眾，會誤以為電影中劉德華飾演的昆哥與吳彥祖飾演的阿力，均作為電影中的雙主角。故事講述阿力臥底於昆哥的販毒集團中，企圖藉爭取昆哥的信任，搗破其經營的香港最大製毒販毒集團。

劉德華除了名氣更大，演技亦完勝當年經驗尚淺的吳彥祖。《門徒》電影劇照。（imdb）

戲中，劉德華以一頭灰白短髮登場，角色行事謹慎、沉默寡言、滿肚密圈，演繹方法極為細緻內斂。而結尾自盡一幕，劉德華在垂死時哀求讓自己一死以免除牽連妻女，劉德華在演繹垂死虛弱的同時，亦將哀求的情緒細膩地表現，令觀眾感受到一生作惡多端的昆哥，臨死的牽掛。最後亦令劉德華奪得香港電影金像獎，最佳男配角。

劉德華在電影中，儼如第二男主角。《門徒》電影劇照。（imdb）

張學友《旺角卡門》

曾觀映王家衞首部電影作品《旺角卡門》的觀眾，相信最能理解迷思的謬誤所在。在《旺角卡門》裡，相信觀眾對張學友飾演的烏蠅哥，深刻程度上絕不下於由劉德華飾演的主角阿華，甚至由萬梓良所飾演的Tony哥。

由張學友飾演的烏蠅哥，比劉德華飾演的阿華更令人印象深刻。（《旺角卡門》電影劇照）

猶以電影中麻雀館一場最具代表性，王家衞巧炒地利用張學友五官的獨特性，令烏蠅一角能夠將其囂張的氣焰、無後顧之憂的狠勁發揮至顛峰，成功喧賓奪主，更勇奪第八屆香港電影金像獎最佳男配角獎，為觀眾留下深刻的角色形象。

由萬梓良飾演的Tony哥，演技亦不容忽視。（《旺角卡門》電影劇照）

鄭中基《低俗喜劇》

憑《低俗喜劇》奪得香港電影金像獎最佳男配角的鄭中基，於電影中飾演廣西土豪「暴龍哥」。相比由杜汶澤飾演的主角阿杜，暴龍哥一角更具原創性，憑其聲線用語、廣東話發音、眉宇間散發文化差異下的「土味」，成功虜獲觀眾的歡心與極為深刻的印象，甚至在電影上映至今，不斷被模仿及再造，成為不少香港觀眾眼中土豪的刻版印象。

由鄭中基飾演的暴龍哥（左二），表演成為了次文化的大流行。（《低俗喜劇》電影劇照）

廖啟智《無間道II》

在《無間道II》中，參演眾星雲集，在佔故事主軸的黃秋生、曾志偉、吳鎮宇及余文樂以外，飾演配角的演員如胡軍、杜汶澤、廖啟智甚至惠英紅亦非常奪目，其中猶以廖啟智飾演的三叔為甚。已故的廖啟智亦參演不少電影的男配角，在觀眾心目中留下印象，亦八度獲得香港電影金像獎最佳男配角提名，並兩次獲獎。智叔所飾演的三叔雖然戲份不多，主要圍繞吳鎮宇飾演的倪永孝身邊，然而角色具爆發性的狠勁與情緒，猶其吹口琴一幕，在對白不多的情況下，依然恰到好處地得到表現，角色陰情不定的情緒、眼神吐露毫無猶疑的狠辣，成功在一眾資深演員中脫穎而出。

廖啟智於《無間道II》的表現，猶以吹口琴一幕，成為了電影令人深刻的橋段之一。（《無間道II》電影劇照）

曾志偉《一念無明》

年輕導演黃俊的首部劇情片《一念無明》，由余文樂夥拍曾志偉、金燕玲兩位資深演員主演，二人於電影中分別飾演主角阿東的父母。電影講述阿東從母親遺傳到精神病患，長期間飽受歧視與排擠，而身為中港貨車司機的父親大海，亦一直在阿東的成長中缺席，直至二人因為困境而開始於劏房中同住。

《一念無明》中，余文樂與曾志偉的對手戲分極多，演技亦具有明顯

曾志偉與金燕玲憑《一念無明》包攬香港電影金像獎最佳男女配角獎，曾志偉所演繹的中港貨車司機，歷盡滄桑、有過人生的高山低谷，然而面對妻子的頑疾，卻一直無法面對與接受，曾志偉於戲中與余文樂的相處，一直處於極見外的狀態，每次非常尷尬地乾笑幾聲展開話題。曾志偉琢磨多年的演技，令觀眾的投入感之強，甚至忽略其標誌性的聲線，轉化為一把滄桑乾啞的老人聲線，絲毫不會出戲。更憑此角，繼《甜蜜蜜》豹哥後，再奪金像獎最佳男配角。

曾志偉於《一念無明》裡飾演一位歷盡滄桑的中港貨車司機。（imdb）

希夫烈格（Heath Ledger）《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）

身后憑《蝙蝠俠：黑夜之神》於奧斯卡奪得最佳男配角獎的希夫烈格，亦是配角比主角演技更為出色奪目的典範。在電影中飾演蝙蝠俠的基斯頓比爾（Christian Bale）在其他電影中的演技自然不容置疑，然而遇到希夫烈格飾演的小丑一角，便完全被獨到破格的演出比下去。希夫烈格在電影中塑造了前所未見的小丑，其邊緣、失控、癲狂得近乎破碎的演出，令觀眾耳目一新，更成為小丑一角的標準，打破過往曾飾演小丑的巨匠積尼高遜（Jack Nicholson）的演繹，亦被華堅馮力士（Joaquin Phoenix）於奧斯卡奪得男主角致謝時表示：自己的演出站於希夫烈格的肩膊上。

由希夫烈格飾演的小丑，在電影中奠定了觀眾往後對小丑一角的定義。（imdb）

基斯托夫華薩（Christoph Waltz）《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds）

在昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的電影《希魔撞正殺人狂》中，戲份足以與畢彼特（Brad Pitt）媲美的基斯托夫華薩，完美地演繹一位心狠手辣，同時魅力過人的納粹蓋世太保軍官。基斯托夫華薩的演出具有陰沉、狠毒、攻於心計的一面，同時亦展現巧辯、優雅與狡狤的人物形象，相比時刻緊皺眼眉、只憑美國南部口音與說話方式在觀眾心中留下形象的畢彼特，基斯托夫華薩的演出實在高明與全面更多。