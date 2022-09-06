辛潘拍烏克蘭紀錄片被永久禁止入境俄羅斯　賓史迪拿因探訪遭殃？

俄羅斯克里姆林宮於當地時間週一宣布，永久禁止二十五位美國公民入境俄羅斯國境，名單上除二十三位美國政府高官外，竟包括影帝辛潘（Sean Penn）及喜劇演員賓士迪拿（Ben Stiller）。

辛潘今年曾於波蘭城市克拉科夫出席公開活動，呼籲外界關注烏克蘭難民。（Getty Images）

於烏克蘭遭俄羅斯入侵後，辛潘多次為侵略發聲，身體力行到戰場拍攝紀錄片，更曾於本屆奧斯卡舉行前夕以「獎」相脅，揚言若奧斯卡不讓烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）於會上發言，自己將會鎔掉以前獲得的兩座最佳男主角獎座。

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辛潘甚至曾經因烏克蘭被入侵，而對奧斯卡大會以「獎」相脅。（Getty Images）

而喜劇演員賓士迪拿，近日除於串流平台Apple TV+拍攝電視劇《Severance》外，亦曾以聯合國難民署親善大使身份，到訪烏克蘭與波蘭邊境城市，探訪逃避戰亂而抵達波蘭國境內的難民，以及監察物資的運送。過去賓士迪拿亦曾經以相同身份，到訪黎巴嫩探望當地的敘利亞難民，並不時於社交媒體上呼籲影迷及追踪者，關注戰亂下造成的難民問題。

辛潘曾於賓士迪拿自導自演的電影《發夢王大冒險》裡客串演出，電影講述一家著名雜誌的菲林處理員因為遺失刊印本最後一期的封面相片，而環遊世界尋找行踪不定的攝影師。賓士迪拿透過電影亦明確地表示自己對辛潘的仰慕與追隨，而二人對戰爭等議題亦具有明確的統一立場。