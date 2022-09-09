英女王生前近年兩次重要演出　007護送抵倫敦奧運與柏靈頓熊嘆茶

英國王室宣布，伊利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲，王儲查理斯即時繼位。英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）生於1926年，於1952年2月繼位，生前在位70年。英女王生於媒體科技發展迅速的年代，而電影與流行文化亦時刻緊貼英女王的生活，近年，英女王曾兩次亮相於與電影相關的影片製作中，以下將分別回顧。

英女王駕崩，享年96歲，在位70年。（Getty Images）

2012年，英國以主辦國之姿籌辦倫敦奧運會，在開幕儀式時，會場內播放一段英女王於白金漢宮整裝待發，出席開幕式的影片，影片中除了罕有拍攝英女王的起居室，更由著名英國電影角色007占士邦（James Bond）及當時演出者丹尼爾基克（Daniel Craig）護送，場面令在場以致全世界收看轉播的觀眾譁然，亦對英女王聯乘電影人物感到震撼。片段最後，接駁至開幕會場上空，由占士邦帶領英女王替身從直升機上跳傘而下，而英女王的真身則從包廂中步出，現身觀眾眼前。

英女王與當時飾演007占士邦一角的演員丹尼爾基克，一同亮相於倫敦開幕式上播放的出場片段。（影片截圖）

今年為英女王登基70週年，雖然女王缺席不少慶祝活動，然而卻與英國卡通人物柏靈頓熊聯乘，拍攝一段共晉下午茶的短片。短片中，女王與柏靈頓熊一同於隨身手袋與公事包中掏出柏靈頓熊鍾愛的柑橘醬三文治的一幕，充滿英式幽默，亦與國民拉近距離，極具親切感。柏靈頓熊一角源於英國童話故事，近年被改編並分別於2014年及2017年被拍成電影，搬上大銀幕。