曾俊華入戲院支持老友古天樂　自爆太太睇完《明日戰記》變成古太

由天下一投資製作，古天樂擔任總監製及主演的電影《明日戰記》，上畫至今兩個星期票房直逼5000萬有望躋身香港票房十大，「前財爺」曾俊華今日（11日）亦在Facebook發文表示自己有入場支持，大呼「輪到我撐老友！」，又自爆他和古天樂其實已相識多時，見到老友能夠拍出一部如此震撼的科幻片，實在非常感動。



曾俊華與太太和囡囡一同入場觀看《明日戰記》支持古天樂。（Facebook：John Tsang 曾俊華 ）

《明日戰記》票房衝破5000萬 先打入十大劍指《寒戰II》一哥地位

曾俊華在Facebook撰文表示早前與太太和囡囡一同入場觀看《明日戰記》，看完之後有感而發：「睇到香港可以拍出一套場面咁浩大震撼嘅科幻片，睇到香港電影界仍然有人敢當追夢嘅冒險家，實在有一種莫明奇妙嘅感動。」他又無奈表示，太太現時成為古太的其中一份子：「曾太做咗古太！」

他坦言《明日戰記》是古仔從影以來嘔心瀝血之作，投資4.5億同時亦是香港電影史上最昂貴製作，再加上由籌備到拍攝長達十年，單是後期製作都用了四年，古仔的堅持令他深感佩服：「打從我還在政府工作嘅時候，我就已經認識古天樂，佢一向好熱心社會公益，但不要求成為鎂光燈焦點，經常在背後默默地為社會做事。認識古仔愈久，你就會知道他是一個好有義氣嘅好人，尤其在香港電影業最低迷嘅時候，他出錢出力幫助電影業發展，是好值得大家尊重。」

曾俊華穿上《明日戰記》的T恤去打劍。（Facebook：John Tsang 曾俊華 ）

他又指出《明日戰記》史無前例地以2055年為背景，以香港首套大型科幻片來說，即使有些細節並不完美，但絶對可接受：「如果冇人敢踏出第一步，就唔會有下一步，唔會有拓展新領域嘅可能。正如電影裡面一句對白所講：『個結局係點，由我哋自己決定。』」

《明日戰記》截止昨日（10/9），票房達$5,213萬，成功打入香港票房十大第九位，下一步將挑戰第八位的《無間道》（2002）創下的$5,505萬紀錄，並逐步劍指《寒戰II》（2016）冠軍$6,682萬的紀錄。