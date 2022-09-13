基斯咸士禾夫《雷神5》想減磅演出　盤點六位為拍戲操大隻男演員

Marvel今年度重磅超級英雄電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）上映後，廣受全球漫威粉絲歡迎。主演雷神一角的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），全搣甩「肥Thor」形象，戲裡戲外亦積極操肌，身型遠勝前作，更於電影中背部全裸出鏡，大飽粉絲與觀眾眼球。然而，基斯咸士禾夫近日表明，自己似乎已突破身體的極限：「隨年紀增長，操練似乎越來越痛苦。」並且有意在往後的作品中「減磅」演出。

基甉咸士禾夫表示有意在下次飾演雷神時「減磅」演出。《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照。

過去，為電影「搏命操肌」演出的演員並不少，而且成績驚人亮眼，不僅合乎電影角色設定，更因為背後努力付出而受觀眾佩服。以下為大家盤點六位曾為演出角色而操大隻的男演員：

史泰龍（Sylvester Stallone）

史泰龍為荷里活動作電影中其中一位老牌肌肉男，他的成名系列作《洛奇》（Rocky）及《第一滴血》（First Blood）均以其肌肉、動作及戰鬥場面為賣點，並各衍超過四部續作。在兩部系列作同步發展時，史泰龍一直在操練上尋求突破，每部作品的體型均比前作更健碩、操練更為針對性與精準。史泰龍在十數年間一直保持身體的鍛練強度，以完成多部電影作品，其專業精神值得觀眾一路以來的支持。

米高B佐敦（Michael B. Jordan）

曾與史泰龍於《洛奇外傳：王者之後》（Creed）合作的米高B佐敦，在拍攝兩部《洛奇》電影外傳及《黑豹》（Black Panther）前，均針對性地鍛練體型。米高B佐敦曾於電影的幕後花絮中提及，他首次飾演《洛奇外傳：王者之後》的角色拳王阿波羅的私生子Adonis Creed前，曾經花近一年時間以拳手的訓練方式進行操練，並成功打造不輸史泰龍當年飾演洛奇時的體型。

積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）

同樣曾經參演拳擊題材電影的積佳蘭賀，為了在《再戰擊情》（Southpaw）裡飾演一位重量級拳王，於是不斷增磅操肌，亦同時接受正規拳擊訓練，最後成功打造自己為一位震撼觀眾的拳手，在電影中展示極為精彩的演出。

積佳蘭賀同樣為了飾演拳擊題材電影《再戰擊情》而鍛練了一身肌肉。《再戰擊情》電影劇照。

張家輝

張家輝曾以電影中的「化骨龍」形容深入民心，而他的體型一直以來非常單薄。然而為了於《激戰》中飾演綜合格鬥選手的角色，他驚異地為電影鍛練出一身肌肉，一改觀眾腦裡「紙片人」的形象，亦因為《激戰》的演出，張家輝勇奪香港電影金像獎最佳男主角殊榮。值得一提，《激戰》電影兩位男配角彭于晏與安志杰，亦特意為電影操練多時，然而張家輝的形象反差最為驚人，故最受廣大觀眾注目。

阿米爾罕（Aamir Khan）

「印度劉華」阿米爾罕（Aamir Khan）於摔交電影《打死不離三父女》裡飾演一位前國家級摔角手。雖然絕大部分戲分中，阿米爾罕均飾演一位中年發福的父親，但其中兩場戲，阿米爾罕需要飾演角色巔峰時期參賽的橋段，於是他除了為演出學習摔交外，亦先增重、後操肌，真實的於電影中同時演出肥胖與選手體型的戲份。阿米爾罕由父親階段戲份，體重達九十七公斤、體脂率達到百分之三十八，在五個月內，將身型轉變成一位國家級摔角手的體型，體脂率更下降至百分之九點六七。

謝拉畢拿（Gerard Butler）

《戰狼300》（300）的主演謝拉畢拿，可謂千禧後其中一位銀幕肌肉男的代表人物，他亦因為電影而成為鐵漢的代名詞。在電影中，他與一眾配角演員均鍛練出分明而結實的腹肌，而他亦曾於幕後花絮中提及，他並不是因為名氣而在電影中飾演斯巴達國王一角，而是因為他在一眾演員中付出最多，即使在拍攝期間，只要不是在鏡頭前，他亦依然不斷在攝影棚中操練肌肉，絕非先天或僥倖。