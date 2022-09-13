舊愛何超雲接受求婚宣布封盤　陳山聰︰搵到自己幸福值得開心

香港警匪動作電影《無間一戰》今日舉行開鏡拜神儀式，監製樂易玲、導演麥浩邦攜同黃宗澤、謝天華、陳山聰、蔡思貝與胡子彤等一眾主演出席，祈求電影拍攝順利。一直活躍於無綫電視劇集節目拍攝的陳山聰，事隔近十年未有與黃宗澤、謝天華合作，能夠於電影拍攝中再度聚首，機會非常難得。

《無間一戰》中主演反派角色的陳山聰、謝天華與黃宗澤一起出席開鏡儀式。（梁碧玲 攝）

日前陳山聰前女友、已故賭王何鴻燊三房千金何超雲，傳出接受圈外男友求婚，正式宣布封盤。陳山聰於開鏡儀式上接受訪問時指：「我剛剛才知道這個消息，最近忙於為安排兒子上學及升學鋪路事宜，所以未有時間留意相關新聞。」然而山聰亦真摯大方地為對方獻上祝福：「天下間所有找到自己幸福的人，也都值得開心、值得祝福。」

陳山聰對前度何超雲送上真摯誠心的祝福，為對方找到幸福感到開心。（梁碧玲 攝）

電影《無間一戰》中，陳山聰自言自己期待角色已久：「在戲中我將會飾演一位大反派！奸惡程度是連親父也要『搞掂』的那一種！」而陳山聰透露，在電影中飾演自己父親一角的演員，竟然是一位資深動作演員前輩：「今次在電影中，將會由惠敏哥（陳惠敏）飾演我的父親，令我非常期待。雖然我們還未一齊開工，但希望到時我能夠從他身上聽到過往的事蹟，因為我對他們該年代的故事一直非常感興趣，希望在他身上可以學到更多。」

陳山聰對《無間一戰》中，將與資深動作演員陳惠敏飾演父子，感到期待。（陳惠敏網上圖片）

黃宗澤參與《無間之戰》演出。（梁碧玲 攝）

陳煒以戲中受傷造型現身。（梁碧玲 攝）

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胡子彤在戲中角色會有相當多發揮。（梁碧玲 攝）

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