艾美獎2022︱雅曼達施菲米高基頓首奪獎　齊齊做迷你劇視帝視后

第74屆艾美獎（The 74rd Primetime Emmy Awards）於香港時間今早（13日，美國時間9月12日）在洛杉磯舉行，在迷你劇集方面競爭非常激烈。憑《創新大騙局》（The Dropout）首次參戰艾美獎的雅曼達施菲（Amanda Seyfried）一擊即中，勇奪「最佳迷你劇集女主角」。

雅曼達施菲奪得首個艾美獎。（Getty Images）

劇集改編自ABC新聞的同名調查真實犯罪Podcast，劇中雅曼達施菲飾演19歲的Elizabeth Holmes在史丹佛大學輟學後，用餘下的大學學費創辦了公司Theranos，並以「一滴血能測百病」的概念來創造了便攜式血液檢測機，從而改變了醫療行業。在得悉研究根本不可行後，因為接受不了失敗而隱瞞事實，以謊言掩蓋謊言來創造出年輕女創業家必定會為世界地變得更好的假象，「憑空創造」出估價高達90億美元的矽谷創新公司。

劇集可以在Disney+收看。（劇集海報）

另外，米高基頓（Michael Keaton）憑劇集《Dopesick》擊敗安德魯加菲（Andrew Garfield）及歌連費夫（Colin Firth），奪得「最佳迷你劇集男主角」。與雅曼達施菲一樣，今次是米高基頓入行以來贏得的首個艾美獎獎項，他在台上搞笑表示：「我小時候看過很多西部牛仔、黑幫劇集，家人一邊看都不會阻止我，甚至叫我表演給他們看。好感謝我的家人，他們從來都不會笑我蠢，這樣令我對自己很有成就感，感謝所有相信我的人！」

米高基頓奪得「最佳迷你劇集男主角」。（Getty Images）

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