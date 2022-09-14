鄭浩南自爆婚變太太有第三者 「叫我有乜同佢律師講」

由導演孫立基執導、沈錫然編劇、改編自網絡神作的《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》，7年後迎來第二集，除集合張建聲、蔡瀚億 (BabyJohn)、黃光亮等《壹獄壹世界》班底演員，仲有新加入的張繼聰、鄭浩南、鄒文正及林子傑等。

鄭浩南特別演出《壹獄II》，與張繼聰、黃光亮、張建聲結片緣。（梁碧玲 攝）

自演出劇集《地產仔》後，鄭浩南都甚少在銀幕出現，因爲疫情他亦多時間留港，更多留意香港電影：「最近睇咗《明日戰記》，真係香港人自己一手一腳拍出來，雖然未可以話100分，但都好令人滿意。」問到如果有續集可有興趣參與？「哎呀，前日先跟古老闆食飯，冇同佢講添！」

鄭浩南在慶功宴上透露自己的婚姻狀況有變，打後會留更多時間畀自己，做自己喜歡的事。（梁碧玲 攝）

談到近況，鄭浩南突然有感而發，表示自己屋企出現些改變：「疫情後好多朋友人生出現好大改變，我就是其中一個。自己屋企發生了一點事，但在這裡不方便講，對自己公平點，小朋友都大，畀多少少時間自己，做自己開心的事，我是個樂觀正面的人，大家向前睇。做好面前的事，一路向前行，專注工作。」後來他更感慨自己2002年結婚，本來今年9月18日便結婚20周年。

出席活動時，鄭浩南在無名指上，仍戴住結婚戒指。（梁碧玲 攝）

及後他再向傳媒承認與妻子婚變，更暗示對方有第三者。因為疫情期間，有長達16個月在內地工作，直到去年12月中終於買到機票返馬來西亞，興高采烈通知太太卻反遭收線，「到我返到去已經人去樓空，佢叫我有乜就同佢律師講。」鄭浩南在當地的物業都寫上家人的名字，現時只剩下一間祖屋，跟子女亦只有過短時間相見。