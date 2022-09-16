福山雅治向香港觀眾示愛︰想快點見我愛你｜神探伽俐略沉默的遊行

日本推理小說之神「東野圭吾」的伽利略系列最新作《神探伽俐略 沉默的遊行》，由福山雅治及柴崎幸主演，將於9月22日香港上映。福山雅治走遍不同日本主要城市宣傳，繼東京大型首映及福岡7000人造勢活動後，一向「寵粉」的福山雅治亦相當貼心，抽時間向香港粉絲發表「愛的宣言」，提醒香港觀眾新作將於下週上映。

《神探伽俐略沉默的遊行》將於下星期四9月22日公映。（《神探伽俐略沉默的遊行》劇照）

福山雅治在影片中笑容十足，不忘向大家問好：「大家好，我是福山雅治。香港，好久不見！大家的天才物理學家，湯川學，又回來了！這次又一次在《伽俐略》系列中挑戰了非常困難的謎題。到底我是如何面對和戰勝這個謎題的呢？請大家親眼來見證吧！香港真的是久別重逢呢，我想快一點見到大家！我愛你！讓我們9月22日在影院相見！謝謝！」

福山雅治跟香港觀眾打招呼，更說︰我愛你。（影片截圖）

為力谷《神探伽俐略 沉默的遊行》，由福山雅治作詞、作曲、製作，柴崎幸負責演唱的組合「KOH+」相隔九年重啟，發行新歌〈ヒトツボシ〉，此歌順理成章同時成為電影主題曲。於《伽俐略》系列合作無間的福山雅治和柴崎幸透露了他們在創作音樂和故事的思考，福山雅治提到這首由自己作詞作曲並擔任製作人、柴崎幸親自演唱的歌曲時說：「這首歌完全是為了柴崎而製作，她的歌聲將人們痛苦、悲傷、無奈的矛盾表現在歌曲之中，唱活了這首歌。」

福山雅治提到這首由自己作詞作曲並擔任製作人、柴崎幸親自演唱的歌曲時說：「這首歌完全是為了柴崎而製作。」（官方相片）

由福山雅治作詞、作曲、製作，柴崎幸負責演唱的組合「KOH+」相隔九年重啟，發行新歌。（官方相片）

《神探伽俐略 沉默的遊行》電影故事講述一名女高中生突然失蹤，三年後突然被發現陳屍在某處燒毀的廢墟。此案的頭號嫌疑犯曾捲入一樁兇殘的少女命案，當時卻因為證據不足而無罪釋放。這次他重施故技，再次憑狡猾的策略獲判無罪，甚至回到女高中生生前居住小鎮，令整個社區彌漫着仇恨的氣氛。

福山雅治、柴崎幸與北村一輝，三人再度合作，屬鐵三角。（官方相片）

而在秋祭遊行的那天，離奇命案再次在小鎮上發生，偏偏每個嫌疑犯都有不在場證明，破案難度極高。找出真兇的重任落在天才物理學家湯川教授（福山雅治 飾）身上，這次他與拍擋內海薰（柴崎幸 飾）及草薙俊平（北村一輝 飾）再次合作，到底這三人組能否再破奇案？