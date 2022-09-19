《明日戰記》周五追加神秘影片　衝擊票房超《寒戰II》冠軍紀錄

由古天樂身兼總監製及主演的電影《明日戰記》，上映三星期再報票房佳績，成功衝破$6,000萬，登上香港電影票房第五位。下一步將挑戰星爺周星馳的《少林足球》於2001年創下$6,073萬的紀錄。不過這都是過程之一，最終目標一定是劍指《寒戰II》雄霸了6年的冠軍寶座。

上星期日，古天樂仍親身出席謝票活動，齊齊刺激票房再下一城。(官方相片)

電影《寒戰II》由周潤發、郭富城、梁家輝主演，於2016年創下$6,682萬的香港電影票房冠軍紀錄。現時《明日戰記》只相差$600萬，絕對有可能衝擊寶座。早前，古天樂已透露今個星期會有重大事情宣布。

天下一刊登「特報」，通知大家本周五起有全新神秘影片公開。(網上圖片)

而今日（19/9）晚上，天下一電影公司的facebook專頁，便登出一份「特報」，內容指由9月23日（本周五）起，全香港及澳門所有放映《明日戰記》之場次（IMAX版、4DX版及CGS巨幕版之場次除外），於片尾工作人員名單後，將有有關《明日戰記》新動向的神秘片段絕密公開！

點擊睇香港電影十大票房名單

《明日戰記》票房衝破5000萬 先打入十大劍指《寒戰II》一哥地位

《寒戰II》雲集三大影帝周潤發、梁家輝及郭富城，2016年創下$6682萬票房紀錄，雄霸了冠軍寶座6年之久。（電影劇照）

至於神秘影片片長幾多？內容關於甚麼？《香港01》向天下一查詢，對方暫以保密為由拒絕披露當中內容，只再次提醒大家記得坐定定，睇晒片尾睇埋個絕密片段先離開戲院呀。