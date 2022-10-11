《忽然心動》陳欣妍化身老師玩SM　滴蠟初體驗導演准棉花遮兩點

由麥浩邦執導、黃子桓監製，江𤒹生（Anson Kong）、吳千語、栢天男（Adam）、蘇皓兒（Chloe）、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍（Shirley）主演的愛情喜劇電影《忽然心動》，將於11月17上畫。電影今日發佈預告，其中白只與Shirley一對，大玩綑綁SM，最為吸引！

Shirley大玩制服誘惑換上白恤衫、黑裙及配戴眼鏡，打扮成老師。（《忽然心動》劇照）

故事講《忽然心動》中的Shirley，為了完成AV題目的畢業論文，找了白只幫忙，過程中Shirley大玩制服誘惑換上白恤衫、黑裙及配戴眼鏡，打扮成老師在白只身上滴蠟，而白只半裸上陣外更被Shirley用紅繩捆綁，畫面相當搶鏡！由於兩人都是首次接觸滴蠟，拍攝前兩人都非常興奮，直接在身上試滴。Shirley：「我自己有滴一兩下係手度，無咩感覺，有少少溫度，（驚唔驚整傷白只？）無擔心，因為我自己剛才已先試過！」

除了滴蠟，二人都有正經的拍拖情節。（《忽然心動》劇照）

至於綑綁部分，白只坦言第一次拍攝時自己比較生硬，第二次就因為和Shirley開始熟絡而變軟，又笑稱自己並不期待這部份，只想盡快完成：「因為我個人比較內斂同認真，但估唔到去到第二次，我同Shirley開始有默契，未知是否她已進入角色，玩綑綁時好投入好帶動到我，所以我都有一種興奮過度嘅狀態，拍時我差點暈，因為我太high。」白只續稱自己是保守的人，幸好導演允許用棉花遮住「兩點」，白只笑說：「希望今次拍完後業界、觀眾都喜歡，我可以繼續拍浪漫喜劇，我唔想拍三級片，能夠遮住兩點效果都好好。」