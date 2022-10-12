深宵閃避球︱鄭伊健名句寓意百折不撓　盤點六句運動電影熱血對白

號稱史上最揸流灘運動喜劇《深宵閃避球》，已於10月6 日正式上映。電影由新晉導演應智贇自編自導，鄭伊健、周家怡率領一眾「粉青」隊員，透過閃避球為一班邊緣青年尋回人生目標與意義。電影雖然自嘲為「揸流灘」，然而電影內容與精神，卻絲毫不馬虎，從海報上的引言、出自鄭伊健飾演的劉Sir口中一句「喺邊度跌低，就要喺邊度再跌低」，所寓意百折不撓、迎難而上的精神，便一葉知秋。

《深宵閃避球》一眾邊緣青年在鄭伊健與周家怡飾演的劉sir與社工楊姑的鼓勵下，透過閃避求重拾對人生的熱情。《深宵閃避球》電影劇照。（電影公司提供）

過去香港電影曾出現不少熱血精神的運動題材作品，透過不同運動項目在訓練、比賽途中的爭扎與錯折，傳遞永不放棄的熱血精神。以下為各位盤點六部運動電影的經典熱血對白：

鄭伊健飾演的劉Sir口中一句「喺邊度跌低，就要喺邊度再跌低」寓意百折不撓、迎難而上的精神。《深宵閃避球》電影劇照。（電影公司提供）

《少林足球》

2001年周星馳電影《少林足球》，講述武功高強的六位師兄弟，因為身處現代社會而「無用武之地」，各人亦放棄自己的一身武功，唯獨五師兄周星馳一直堅持尋找推廣少林武功的方法。而當大師兄力勸周星馳放棄夢想時，周星馳反駁：「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」一語道出無論多生活困迫，仍然要堅持目標與信念的追求。

《少林足球》講述一班再無用武之地的武林高走，用足球令自己重新成為一個有用的人。（《少林足球》電影劇照）

《激戰》

2013年電影《激戰》，講述張家輝飾演的前拳王，出獄後因為欠債而避走澳門，在拳館工作期間結識彭于晏飾演的徒弟，二人開展為MMA比賽的訓練。彭于晏為了鼓勵生意失敗的父親，奮而走上鐳台，而張家輝則在徒弟上鐳台前，語重心長地鼓勵他：「你行得上台，唔好怯啊！怯，你就輸成世！」作為拳手，鐳台上風險重重，面對承受傷害與痛苦，必定要咬緊牙關，要贏就不要怯！

面對鐳台，相信每個人都會怯，但戰勝了恐懼，就戰勝了自己。（《激戰》電影劇照）

《打鐳台》

2010年電影《打鐳台》，講述陳觀泰與梁小龍兩位身體傷殘的練武高手，因為師父昏迷、身體傷殘而荒廢武功。一日師父泰迪羅賓醒來，要徒弟們應戰鐳台，以振興門派，亦勉勵徒要戰勝自己：「唔打就唔會輸；要打，就一定要贏！」當中的精神包含拒絕逃避、以及頑強爭勝的信念，不論是否武術運動，其實亦貫徹一樣的道理。

打鐳台，首先要戰勝自己的逃避心理，然後再想辦法戰勝對手。（《打鐳台》電影劇照）

《空手道》

2017年電影《空手道》，講述鄧麗欣飾演的港日混血兒平川真理，在作為空手道師父的父親去世、又被已婚男友拋棄後，失去鬥智。而本來作為拳館的唐樓單位，則成為她與杜汶澤飾演的師兄共同繼承的物業，為了鼓勵毫無鬥智的鄧麗欣，杜汶澤以單位一半業權為賭注，請鄧麗欣再次上鐳台參加搏擊比賽。電影裡的一句「唔係每個人都咁好彩可以搵到屬於自己嘅舞台，如果搵到就唔好放棄。」對許多人生具有目標，但經歷太多錯折的運動員而言，具有甚大的鼓勵作用。

人生經歷太多錯折，有時會因此失去意志，繼而放棄。（《空手道》電影劇照）

《點五步》

2016年電影《點五步》，講述香港第一隊華人少年棒球隊沙燕隊的故事，一群頹廢青年在校長的鼓勵下，以棒球作為目標，帶領人生重回正軌。在電影中，廖啟智飾演的校長，對一群學生既愛惜又痛心，他在比賽前嚴厲、激動地訓勉一眾棒球隊學生：「校長冇講過話要贏，但我有講過，叫你哋唔好放棄！」希望他們能夠從運動裡領悟堅持的意義，同時超脫勝負的執着，以堅持完成比賽作為目標。

能夠有不放棄一班學生的校長，相信亦是頹廢青年能夠重回正軌的主要原因。（《點五步》電影劇照）

《逆流大叔》

2018年電影《逆流大叔》，講述三位大叔與一位少年，因為面對失業危機而勉強加入龍舟隊伍，四人各懷事業與私生活的夾擊，在投入龍舟運動後重燃對人生的激情，決心解決所有問題。他們在電影裡，面對不被看好、失去尊嚴、放棄理想的困局，就由吳鎮宇在戲中一句：「冇人撐我哋，我哋自己撐自己！」開始對生活的進逼全面反抗。無論如龍舟一樣一班人坐在同一條船、共同奮鬥，抑或單打獨鬥，自己才是一切動力的源頭。