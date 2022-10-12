《回到未來》米高霍士與「博士」重聚　堅持上前迎接相擁場面感人

經典科幻電影《回到未來》系列（Back to the Future），其視野至今仍具影響力，而當中飾演高中生Marty McFly的米高霍士（Michael J Fox），以及瘋狂怪博士Doc Brown 的基斯杜化萊特（Christopher Lloyd）更是影壇的經典組合。日前，二人於紐約動漫展 （New York Comic Con）重聚，而久未露面，患有柏金遜症的米高霍士，其病情似乎更為嚴重，與博士相擁一刻更是相當感人。



縱行動不便，米高霍士令極力起身去迎接「博士」到場。（影片截圖）

米高霍士（Michael J Fox）與基斯杜化萊特（Christopher Lloyd）是銀幕上的最佳拍檔。（《回到未來》劇照）

工作人先邀請米高霍士坐在台上，但當基斯杜化出場時，米高都急不及待，縱行動不便仍上前迎接他。從影片所見，久未露面的米高，其病情似乎更壞，手腳不協調外，頭部更會不由自主地擺動，而二人見面一刻便擁抱起來，場面令人感動。米高特別提到患病以來，一直獲好友 Christopher Lloyd在身邊支持。「我很幸福有 Chris、粉絲們，以及許多人相伴，相比起我擁有甚麼，我覺得我被賦予甚麼是更為重要。」他更重申自己現時最重要的使命，幫助柏金遜病人發聲。

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1985年上畫的電影《回到未來》，至今已經37 年，今次獲大會邀請，在活動上分享拍攝三集《回到未來》的點滴，當中提到Marty一角原非米高演出，是中途換上，而米高當時日間正忙於拍攝劇集，但劇組肯遷就對方將拍攝安排在夜間進行，於是幾個月日接夜的工作令米高相當難忘。當時米高曾致電身在加拿大的媽媽，做媽媽的都擔心阿仔頂唔順，但他斷言不成問題。「事實證明她講得冇錯，真的很累。」而米高亦提及，92歲媽媽剛剛於兩星期前，9月底在睡夢中離世。