海格逝世｜回顧五位已故《哈利波特》演員　最念記鄧不利多石內卜

《哈利波特》（Harry Potter）電影系列曾經於千禧年初風靡全球長達十年，許多觀眾與電影裡的角色及演員一同經歷了成長階段。昨日（14日），在《哈利波特》系列裡飾演半巨人海格（Rubeus Hagrid）的演員Robbie Coltrane離世，終年72歲。Coltrane是少數有份參演所有集數的演員，而角色性格亦非常鮮明，討人喜歡，相信他將會因為海格一角，而永遠存留於觀眾心目中的魔法世界。

在《哈利波特》系列裡飾演海格的演員Robbie Coltrane逝世。《哈利波特：神秘的魔法石》電影劇照。（imdb）

在Robbie Coltrane外，有不少曾經參演《哈利波特》電影的演員亦已經離世，以下為大家盤點五位已故《哈利波特》演員及他們飾演的角色：

Alan Rickman—石內卜

在魔法學校霍格華茲裡教學的石內卜教授（Professor Snape），由著名已故演員Alan Rickman飾演，並於2016年因為胰臟癌逝世，享年69歲。Alan Rickman亦是少數演齊八集電影的演員，兼且角色在故事發展下越來越複雜與精彩，其角色在衣著、表情與聲線上亦極具個人特色，令觀眾印象非常深刻。

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石內卜教授由已故演員Alan Rickman飾演，貫穿全系列共八集電影。《哈利波特：死神的聖物2》電影劇照。（imdb）

Richard Harris—第一代鄧不利多

被認為是魔法世界法力最強大的巫師、霍格華茲的校長鄧不利多（Albus Dumbledore），在首兩部《哈利波特》電影裡由Richard Harris飾演，茵定了鄧不利多一角的外貌、談吐與氣度。Richard Harris於2002年因為淋巴癌逝世，終年72歲，鄧不利多一角於是由Michael Gambon接棒，飾演至系列終結。

第一代鄧不利多由Richard Harris飾演，在拍攝完首兩集便逝世。《哈利波特：神秘的魔法石》電影劇照。（imdb）

Verne Troyer—精靈銀行家Griphook

在斜角巷裡有一家由精靈開設的銀行，作為《哈利波特》電影世界特色之一，並由一群精靈經營，而為首的精靈Griphook，由已故演員Verne Troyer飾演。在電影中，他將Griphook的奸詐與貪得無厭演繹得非常誇張，加上精靈獨特的外表特徵，亦因此令觀眾印象深刻。

精靈銀行家Griphook由已故演員Verne Troyer飾演。《哈利波特：神秘的魔法石》電影劇照。（imdb）

John Hurt—魔杖鋪老板

《哈利波特》電影中，最令觀眾印象深刻與驚歎的場景之中，必然包括哈利波特第一次在斜角巷購買魔杖一場戲。魔杖鋪老板Garrick Ollivander由已故金像提名演員John Hurt飾演，他向哈利波特解釋魔杖的選擇主人特性，並為他配搭上與佛地魔「同款」魔杖的橋段，至今亦非常為「哈利迷」津津樂道。

魔杖鋪老板由已故演員Garrick Ollivander飾演。《哈利波特：神秘的魔法石》電影劇照。（imdb）

Helen McCrory—馬份太太

哈利波特的同學之中，以馬份一家最為囂張氣焰，馬份的「富二代」一面，正正源於母親馬份太太的溺愛。馬份太太由已故演員Helen McCrory飾演，她的演繹高貴而陰暗，角色戲份雖然不多，但外形加上兩鬢白髮，也令觀眾留下印象。