石內卜已故演員早想辭演《哈利波特》　靠羅琳爆結局細節成功挽留

《哈利波特》(Harry Potter)電影系列自2001年推出第一部電影《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer’s Stone)後,一共推出八部電影,直至2011年以《哈利波特:死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows:Part 2)結束橫跨十年的系列。

Alan Rickman於《哈利波特》裡飾演石內卜一角,亦是其中一位由首集演出至結局的演員。《哈利波特:死神的聖物2》電影劇照。(imdb)

其中,有不少演員因為《哈利波特》電影而成名,如飾演主角哈利波特的丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)及飾演妙麗的愛瑪屈臣(Emma Watson),而電影亦邀得不少早已成名的資深演員參演,其中包括已故男演員Alan Rickman。

Alan Rickman於2016年因病逝世。(imdb)

然而,Alan Rickman並不如外界想像熱愛《哈利波特》的演出,近日Alan Rickman的個人日記曝光,揭露他在完成《哈利波特:消失的密室》(Harry Potter and the Chamber of Secrets)後,已萌生去意:「與經理人Paul Lyon-Maris商談過離開《哈利波特》,他亦覺得能夠發生,但我們又面對項目的衝撞區域,他們不想聽到這個消息。」

Alan Rickman在《哈利波特》裡飾演石內卜,以其陰沉、神秘形象廣為觀眾熟知。《哈利波特:死神的聖物2》電影劇照。(imdb)

而Alan Rickman能夠成為少數自第一集一直參演至結局的演員,原因竟然與《哈利波特》原作者J.K.羅琳有關。他在日記中記述:「羅琳在七年前曾經向我透露一項重要細節——石內卜深愛莉莉波特(哈利波特的母親),這個設計成為我堅持演下去的原因。」

在電影結局推出前七年,《哈利波特》原作者J.K.羅琳向Alan Rickman透露,故事結尾將會揭曉石內卜深愛着莉莉波特,令Alan Rickman堅持繼續演出角色。《哈利波特:死神的聖物2》(imdb)

而Alan Rickman亦在日記中透露他受到前列腺癌困擾多年,原本令他沒有意欲繼續演出,所以羅琳對結局的精心設計,挽留了Alan Rickman,亦令他重新對角色抱有興趣,甚至及後對石內卜的衣着提出意見,令石內卜成為《哈利波特》系列裡其中一位經典角色。