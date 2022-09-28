石內卜已故演員早想辭演《哈利波特》　靠羅琳爆結局細節成功挽留

《哈利波特》（Harry Potter）電影系列自2001年推出第一部電影《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer’s Stone）後，一共推出八部電影，直至2011年以《哈利波特：死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows：Part 2）結束橫跨十年的系列。

Alan Rickman於《哈利波特》裡飾演石內卜一角，亦是其中一位由首集演出至結局的演員。《哈利波特：死神的聖物2》電影劇照。（imdb）

其中，有不少演員因為《哈利波特》電影而成名，如飾演主角哈利波特的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）及飾演妙麗的愛瑪屈臣（Emma Watson），而電影亦邀得不少早已成名的資深演員參演，其中包括已故男演員Alan Rickman。

Alan Rickman於2016年因病逝世。（imdb）

然而，Alan Rickman並不如外界想像熱愛《哈利波特》的演出，近日Alan Rickman的個人日記曝光，揭露他在完成《哈利波特：消失的密室》（Harry Potter and the Chamber of Secrets）後，已萌生去意：「與經理人Paul Lyon-Maris商談過離開《哈利波特》，他亦覺得能夠發生，但我們又面對項目的衝撞區域，他們不想聽到這個消息。」

Alan Rickman在《哈利波特》裡飾演石內卜，以其陰沉、神秘形象廣為觀眾熟知。《哈利波特：死神的聖物2》電影劇照。（imdb）

而Alan Rickman能夠成為少數自第一集一直參演至結局的演員，原因竟然與《哈利波特》原作者J.K.羅琳有關。他在日記中記述：「羅琳在七年前曾經向我透露一項重要細節——石內卜深愛莉莉波特（哈利波特的母親），這個設計成為我堅持演下去的原因。」

在電影結局推出前七年，《哈利波特》原作者J.K.羅琳向Alan Rickman透露，故事結尾將會揭曉石內卜深愛着莉莉波特，令Alan Rickman堅持繼續演出角色。《哈利波特：死神的聖物2》（imdb）

而Alan Rickman亦在日記中透露他受到前列腺癌困擾多年，原本令他沒有意欲繼續演出，所以羅琳對結局的精心設計，挽留了Alan Rickman，亦令他重新對角色抱有興趣，甚至及後對石內卜的衣着提出意見，令石內卜成為《哈利波特》系列裡其中一位經典角色。