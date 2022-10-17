導演門︱《無間道》前歷票房最低谷　麥兆輝：張家輝好麻煩

ViuTV節目《導演．門》新一集邀請到麥兆輝導演及馮志強導演出席擔任嘉賓，兩位導演不少作品均以犯罪為題材，偶有探索不同電影題材，亦經歷作品票房低谷與高峰。節目中，主持陳詠燊導演提到麥兆輝不少經典作品，如《無間道》、《願望樹》與《廉政風雲 煙幕》等，探討麥兆輝導演的創作心路歷程。

麥兆輝導演（左二）及馮志強導演（右二）出席節目《導演．門》接受訪問。（《導演．門》節目截圖）

《無間道》成功背後

訪問麥兆輝，自然不得不提及由劉偉強與他聯合執導的臥底警匪作品《無間道》，麥兆輝提到《無間道》的故事大綱於啟動拍攝前早已出現，啟發自他的偶像吳宇琛導演於荷里活拍攝的作品《奪面雙雄》（Face Off），他表示：「由大綱到完成劇本，在開拍前的游說過程其實長達五年，因為中間一直忙於拍攝其他作品，所以故事大綱在不同電影公司與監製之間遊走多時，一直到劉偉強重提下，再完成劇本的寫作，最終得以完成。」

麥兆輝導演指《無間道》的大綱在電影公司及監製之間遊走五年才最終開拍。（《導演．門》節目截圖）

而在《無間道》票房與成就背後，麥兆輝的電影創作路途亦歷經過不少低谷，在《無間道》前的作品《願望樹》，票房便非常不理想：「我的第五部電影《願望樹》是當年票房成績最差的『十大電影』之一，當時自我檢討時，甚至考慮到自己是否適合繼續擔任這個崗位。」

麥兆輝的第五部執導作品《願望樹》票房慘淡。（《願望樹》電影海報）

而與劉偉強聯合導演《無間道》，亦與《願望樹》的票房成績有關：「因為《願望樹》的票房，令投資方擔心之後作品的成績，於是便與劉偉強聯合執導，才能用到劉德華、梁朝偉等演員。」

《無間道》因為與劉偉強聯合執導，才能夠邀請梁朝偉、劉德華等巨星演出。（《無間道》電影海報）

「張家輝出名麻煩」

在《無間道》與梁朝偉、劉德華、黃秋生等多位著名演員合作，麥兆輝被問及有哪一位演員最難合作，便提到《廉政風雲 煙幕》與張家輝的合作：「很多同行知道我與張家輝合作，便說『張家輝出名麻煩』，他有很多問題問。在開拍前與張家輝討論劇本，到達咖啡店時發現他手中的劇本已貼滿黃色紙條，便心想這杯咖啡一定會喝很久。」

麥兆輝與張家輝首次於《廉政風雲 煙幕》合作，同行說「張家輝出名麻煩」。（《廉政風雲 煙幕》電影劇照）

然而麥兆輝表示，張家輝所問的問題均圍繞着劇情以及角色，全部都是良性、正向的問題，便發現：「其實大家都睇少咗張家輝！」知道對方除了是一位專業演員，更在其他地方擁有極大的發展空間。