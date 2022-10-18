《玩轉極樂園》太婆Coco原型離世　原為墨西哥陶藝家享年109歲

彼思動畫（Pixar）《玩轉極樂園》（Coco），感人情節被奉為經典，更憑此摘下奧斯卡最佳動畫影片獎。而戲名《Coco》，正是戲中的太婆名字。原來該角色是有創作原型，而這位原型正是當地的陶藝家，不幸於前日（16/10）離世，終年109歲。

太婆Coco在戲中是靈魂人物，故事的源起。（《玩轉極樂園》劇照）

現實中，墨西哥的確有位Coco太婆，名為Maria。(網上圖片)

在《玩轉極樂園》中，一臉慈祥和藹可親的太婆Coco，成為電影的靈魂人物，原來該角色是有創作原型，她就是墨西哥的陶藝家Maria Salud Ramirez Caballero，事實上她亦如戲中的Coco一樣長壽。不過據外媒報道，這位婆婆不幸於16日被證實在家鄉新墨西哥聖塔菲（Santa Fe）的城市德拉拉古納逝世，享年109歲，過世原因並未公開。

真人跟角色相當神似。（網上圖片）

Maria原是當地的一名陶藝家，育有3名孩子，是當地享負盛名的人物。有指當年Pixar的工作人員到墨西哥當地進行資料搜集，無意中發現了Maria而成了Coco的原型。直至動畫一出，該小鎮的名氣大盛，吸引不少遊客前往遊覽，其中Maria婆婆更成為當地地標，後來索性坐在電影海報旁邊與遊客收費合照。其家屬曾希望彼思可以公開承認，她就是角色Coco的原型，但被彼思拒絕。