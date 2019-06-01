盤點20大「洋蔥系」催淚電影！《玩轉極樂園》咁感人竟然都包尾？

看電影不受晴雨天氣影響，窩在放映廳裏2個小時，就可以從中獲得啟發。加上現代人生活緊張，情緒壓抑無處抒發，選擇虐心感人的電影也不失為一條出路，片中不外乎關於親情、愛情或是毛小孩，「心機很重」的設下感人肺腑、扣人心弦、賺人熱淚的淚點……

隨着劇情和角色遭遇，毫無預警的雙眼水龍頭自動打開，眼淚不由自主大噴發。後悔沒有聽影評人的話多帶幾包紙巾，烏漆嘛黑的放映廳裏，前後左右的哽咽啜泣肩膀抽蓄，遠遠還會傳來嚎啕大哭到無法自已的立體聲，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2017年至今，讓人淚腺完全失守的20大感人電影，看看哪一部最有感、最好哭！

20大「洋蔥系」催淚電影第11至20位▼

+ 6 + 5 + 4

十、《What They Had》

奧斯卡影后希拉莉絲韻（Hilary Swank）睽違兩年的催淚代表作！這部美國才女導演Elizabeth Chomko首度自編自導的劇情長片，透過對原生家庭的挖掘，完成這部描述愛與責任、充滿自省之作，也是一段暖心、充滿靈性、甚至爆笑的人生旅程，描寫「永恆之愛」的電影。

由罹患阿滋海默症的母親失蹤為主軸，讓家族重聚、爭吵，卻也強迫正視一直不願面對的心結。然而隨着母親病情惡化，家人之間的關係愈發劍拔弩張，使得照顧母親的責任變得更加艱難…一對恩愛夫妻，逐漸失去他們共同打造的生活，同時，也是一部關於母女、家庭，以及一個女人如何學會「愛自己」的故事。 真實感人如剖腸開肚般深入痛苦。

網友表示：「好久沒有在電影院大哭」、「對白真的很寫實，大推」

第10位：《What They Had》。（《What They Had》劇照）

九、《星夢情深》

《星夢情深》其實是翻拍1954年的《星夢淚痕》，這次由Lady Gaga和畢列谷巴（Bradley Cooper）主演的最新版，是畢列谷巴首度自編、自導、自演、擔任製片，甚至挑戰現場演唱與音樂創作，初次啼聲，就獲得威尼斯、多倫多等各大影展的肯定，最重要的是獲得許多觀眾的喜歡和眼淚。

其實Lady Gaga當年還是學生的時候，就被告知：「妳有很好的聲音，但是外型…不對。」與Ally相同的遭遇，讓她決心走自己的音樂路，從來沒有哭，也沒有放棄過…即使一路走來會孤獨…」 兩個有傷口的人， 在對的時間點相遇、救贖， 但是都沒有辦法擺脫各自的困境。

網友表示：「最後一幕Jack彈琴唱着歌，真的淚崩根本無法止住」、「悲傷美麗又浪漫，好感人好好哭」

第9位：《星夢情深》。（《星夢情深》劇照）

八、《不能說的故事》

改編自真實事件「關釜裁判」的《不能說的故事》，勇敢揭開南韓「慰安婦」引人熱淚的痛苦與奮鬥，揭開一段不該被遺忘的歷史真相，描寫這群勢單力薄的慰安婦奶奶們，孤軍奮戰對抗日本政府的傳奇故事。1990年代後期，東南亞共 11 個國家向日本政府提出「慰安婦」受害者訴訟，其中「關釜裁判」就是第一樁、也是唯一一樁取得部分勝訴、並獲得國家賠償的官司。

全片充滿震撼人心的台詞，真實傳遞出慰安婦們的悲憤心情。本片在2018年康城影展世界首映時，引起全場觀眾熱淚盈眶、掌聲不斷。國寶骨灰級的實力派女演員同場飆戲，闡述當事人受害者的心境，讓人動容落淚。

網友表示：「保證哭慘哭到停不下來」、「歷史的悲劇…唉」

第8位：《不能說的故事》。（《不能說的故事》劇照）

七、《迷失家緣》

由荷李活編劇大師Peter Hedges自編自導的電影《迷失家緣》，找來奧斯卡影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），飾演一位慈愛而堅強的母親，並在24小時內竭盡全力守護勒戒毒品中的兒子，有許多揪心不已的哭戲演出。

耶誕節前夕，Holly載着兒女返抵家門時，少年Ben竟現身眼前。這是Ben戒毒的第78天，Holly雖歡迎他的歸來，卻暗自擔心兒子會再次受到毒品引誘。接下來的24小時當中，她軟硬兼施、威脅利誘，用各種方法確保Ben不要離開她的視線範圍。不過隨着接踵而來的突發狀況，Ben過去的黑暗面也相繼揭露，讓Holly對兒子無條件的愛開始受到考驗。

網友表示：「母親內心的掙扎演得很有張力」、「茱莉亞羅拔絲的演技在這部跟永不妥協不相上下」

第7位：《迷失家緣》。（《迷失家緣》劇照）

六、《老大人》

未演先轟動，電影預告3天破百萬人觀看！惹哭160萬網友的台灣片《老大人》，由醫療寫實劇《麻醉風暴2》導演洪伯豪執導，集結資深演員小戽斗、喜翔、黃嘉千等金獎陣容，大膽碰觸台灣片少見的老年情感議題。

老伴離世的八旬老翁金茂（小戽斗飾），獨自一人住在平溪郊區的老厝裏。某日金茂又因胃痛住院，女兒玉珍（黃嘉千飾）再度為了養老院的話題和兒子益正（喜翔飾）爭吵不休。其中一幕就是喜翔與黃嘉千在醫院的衝突戲，阿正強忍哽咽地說：「我是人我也會累欸！當兒子就應該喔？」強烈情緒令人心酸。而女兒玉珍與兒子阿正則在從爭論是否將父親送往養老院、以及真的做出決定後，陷入反覆不停地煎熬、折磨。當金茂真的住進養老院後被孤獨與死亡包圍，從原先的豁達看開到被恐懼侵襲，一句「你把我送到這裏是要我等死喔！」道出了人面對人生最後一哩路的未知恐慌。

網友表示：「阿爸我好想你」、「愛要趁早趁一切都來得及」、「從頭哭到尾嗚嗚嗚」

第6位：《老大人》。（《老大人》劇照）

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+ 12 + 11 + 10

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月11日至2019年04月10日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2017年至今催淚系電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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