影帝林家棟曾拜師羅文門下　扮師父唱歌太妖闖禍被逐出師門

10月18日是一代歌聖羅文的逝世悼念日，今年更是逝世20年，徒弟之一容祖兒亦有出文悼念。羅文生前桃李滿門，曾拜其門下的歌手除了容祖兒，還有鄭伊健、關淑怡等。而日前，網上就有網民指，原來影帝林家棟都曾經是羅文門生，但因為一次扮嘢風波觸怒師父，羅文更嬲到登報逐出師門，而當年TVB節目《城市追擊》就找到兩位當事人回應。



羅文在鏡頭前回應仍然怒氣沖沖，不滿身為學生沒有維護老師尊嚴。（影片截圖）

家棟近年大力在電影發展，既當上影帝又做監製，非常出色。（資料相片）

扮學友唱歌獲賞識

事緣1996年，林家棟還是TVB藝員時，不時在劇集和節目中扮鬼扮馬，扮張學友，扮秋官，雖然搞笑成份居多，但聽得出其歌藝亦不俗，於是獲某唱片公司垂青簽約做歌手，還積極加操，拜師羅文學唱歌。不過師徒關係只維持一陣子便告吹，據知是羅文不滿家棟，在一次舞台劇演出，扮演他唱《在我生命裡》時，動作和表情非常誇張，羅文特別不滿其刻意的扭扭擰擰太「Cam」，決定登報斷絕師徒關係。

林家棟扮張學友最出色。（影片截圖）

羅文嬲到要登報斷絕師徒關係。 （影片截圖）

羅文︰就算老師真係咁Cam，你都要幫手維護先啱

當年《城市追擊》便先後追訪羅文及林家棟，羅文在鏡頭前直指真係好嬲︰「我唔係嬲人模仿我表演，好多人都模仿過，例如盧海鵬扮我唱《壞情人》、《激光中》、《乜都拗》都唔緊要，我係不滿他誤導觀眾我平時的舉動，醜化了。以為我平時都好似台上咁妖咁扭扭擰擰。加上他是我學生，學生醜化老師平時的動作，就算老師真係咁Cam，你都要幫手維護先啱，更何況你老師唔係咁。」

這就是當年家棟在台上的演出梗樣，被傳媒朋友告知羅文。（影片截圖）

家棟澄清︰觀眾坐得比較遠，要大動作才看得清楚

至於林家棟受訪時，還詳細解說過程，全因時間太急未及通知師父。林家棟︰「我在哈爾濱拍完《新上海灘》回港，那個演出11號便要做，我9號才收到劇本，前後只有一日時間準備，當時見到要扮師父羅文，都想聯絡通知一聲，但師父不在港聯絡不到。」至於動靜太大惹來師父不滿，家棟便澄清因為是舞台演出，觀眾坐得比較遠，所以一定要大動作才看得清楚。「我有扮眨眼，有扮他唱《在我生命裡》時好輕鬆地跳出來，我是將他平時在舞台上的妖搬出來，並不是扮演他私底下的動靜，私底下根本不是這樣。」

羅文坦言沒有看到演出，是從傳媒朋友口中得知。（影片截圖）

未看演出便定下死罪

但原來一切指控都是口耳相傳，羅文並沒有在現場看家棟的演出。羅文︰「我是從一位資深傳媒人口中得知，他覺得一名學生這樣醜化老師不對，替我不值！」而當時主持梁思浩便問可否看過錄影帶再決定是否逐出師門，羅文便稱要睇過才決定。而家棟就在鏡頭前一而再地道歉︰「原諒我啦，唔好嬲我啦，唔好淨係聽人講，聽下我講啦，好冇。」相當無辜。