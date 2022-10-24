黑亞當︱票房突破個人紀錄 狄維莊遜社交媒體公布：續作籌備緊
撰文：莫匡堯
出版：更新：
荷里活爆肌巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的DC超級英雄電影《黑亞當》（Black Adam），10月21日於美國上映後，首日票收報6700萬美元（約港幣5.2億元），突破個人非系列電影作品（如《狂野時速》The Fast and Furious系列）開畫票房紀錄。
The Rock的粉絲在入場觀映後，紛紛於Twitter上表達對電影的熱愛與祝賀電影報捷，而活躍於社交媒體的狄維莊遜在回應不同推文期間，竟突發公布《黑亞當》的延續作品在當刻已經籌備當中，震撼所有影迷。
自《黑亞當》上映以來，電影帶給DC超級英雄粉絲及The Rock的影迷驚喜不斷，繼電影透露黑亞當與沙贊有緊密的起源關係，意味明年將會上映的《沙贊！眾神之怒》（Shazam！Fury of the Gods）極有可能會補充黑亞當與沙贊神力之別外；片尾彩蛋更有亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演的超人驚喜現身，開啟黑亞當與DC最強英雄超人甚至整個「正義聯盟」對決的可能性。
而狄維莊遜透過《黑亞當》一作，不僅介紹黑亞當與「美國正義協會」出場，亦開啟了更多可能性，除了「正義聯盟」以及沙贊的聯乘可能，更可能與自殺特工隊（Suicide Squard）有所聯繫。
狄維莊遜雖然透露黑亞當的延續作品已經在籌備當中，然而外界在排除製作完成的《沙贊！眾神之怒》、《水行俠之失落的帝國》（Aquaman and the Lost Kingdom）及《閃電俠》（The Flash）後，仍然具有多重推測。