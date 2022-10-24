黑亞當︱票房突破個人紀錄　狄維莊遜社交媒體公布：續作籌備緊

荷里活爆肌巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的DC超級英雄電影《黑亞當》（Black Adam），10月21日於美國上映後，首日票收報6700萬美元（約港幣5.2億元），突破個人非系列電影作品（如《狂野時速》The Fast and Furious系列）開畫票房紀錄。

《黑亞當》在美國上映後打破狄維莊遜個人開畫票房紀錄。《黑亞當》電影劇照。（imdb）

The Rock的粉絲在入場觀映後，紛紛於Twitter上表達對電影的熱愛與祝賀電影報捷，而活躍於社交媒體的狄維莊遜在回應不同推文期間，竟突發公布《黑亞當》的延續作品在當刻已經籌備當中，震撼所有影迷。

「The Rock」狄維莊遜於Twitter回應推文時突發公布黑亞當續作已開始籌備中。（狄維莊遜twitter截圖）

自《黑亞當》上映以來，電影帶給DC超級英雄粉絲及The Rock的影迷驚喜不斷，繼電影透露黑亞當與沙贊有緊密的起源關係，意味明年將會上映的《沙贊！眾神之怒》（Shazam！Fury of the Gods）極有可能會補充黑亞當與沙贊神力之別外；片尾彩蛋更有亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演的超人驚喜現身，開啟黑亞當與DC最強英雄超人甚至整個「正義聯盟」對決的可能性。

黑亞當︱史上最橫蠻英雄擺明挑機正義聯盟 片尾彩蛋驚喜劇透

黑亞當與《沙贊》的雷電神力來源相同，在《沙贊！眾神之怒》中極有可能補充更豐富背景。《沙贊》電影劇照。（imdb）

而狄維莊遜透過《黑亞當》一作，不僅介紹黑亞當與「美國正義協會」出場，亦開啟了更多可能性，除了「正義聯盟」以及沙贊的聯乘可能，更可能與自殺特工隊（Suicide Squard）有所聯繫。

黑亞當於其他DC超級英雄電影出現的機會極多，具有承先啟後的作用。《黑亞當》電影花絮照。（電影公司提供）

狄維莊遜雖然透露黑亞當的延續作品已經在籌備當中，然而外界在排除製作完成的《沙贊！眾神之怒》、《水行俠之失落的帝國》（Aquaman and the Lost Kingdom）及《閃電俠》（The Flash）後，仍然具有多重推測。