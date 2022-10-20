黑亞當︱史上最橫蠻英雄擺明挑機正義聯盟　片尾彩蛋驚喜劇透

DC超級英雄漫畫《黑亞當》（Black Adam）已經上映，電影推出全新超級英雄黑亞當登場，由荷里活爆肌演員「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演。在電影上映前，狄維莊遜已積極四出進行宣傳，並強調黑亞當的出現會令DC超級英雄等級排名大洗牌，更揚言將會與《正義聯盟》（Justice League）各成員碰頭交手。

黑亞當︱未上映The Rock已自爆繼續演 狄維莊遜︰一定會打超人

以下內容將含有《黑亞當》電影內容劇透，未睇的觀眾慎入！

The Rock狄維莊遜在《黑亞當》上映前已積極四出宣傳，為電影造勢。（Getty Images）

狄維莊遜早前於宣傳活動上，接受外媒訪問時已提及與超人交手的可能性。而《黑亞當》於電影中，展現極為強橫的超能力，黑亞當刀槍不入、擁有超越常人的速度與力量、能夠反地心吸力飛行、更與沙贊一樣擁有來自眾神的雷電神力。

黑亞當擁有強橫的超能力，與「美國正義協會」各成員交手仍立於不敗之地。《黑亞當》電影劇照。（imdb）

在「美國正義協會」四位超級英雄的夾攻下，仍然處於不敗之地，與《正義聯盟》裡超人迎戰神奇女俠、水行俠、閃電俠與賽博格的經典一幕類同。

黑亞當｜美國正義協會懶人包 史上首支英雄團隊早過正義聯盟20年

在電影中，黑亞當與鷹俠決戰時，曾於一位沉迷超級英雄的少年房間裡交手，黑亞當出手時霸道無匹，將房間內貼滿超人、閃電俠與神奇女俠的海報盡數打破，亦打翻了一個蝙蝠俠的立體模型，有如向「正義聯盟」下戰書一樣，擺明挑機各成員在DC影迷心目中的地位，而與「美國正義協會」的一戰，亦足以證明黑亞當絕對有實力越級挑戰各成名已久的超級英雄。

黑亞當曾於電影中，與鷹俠於一位少年的房間裡交手，將房間內「正義聯盟」各成員的海報與模型盡數打爛。《黑亞當》電影劇照。（imdb）

而《黑亞當》電影結尾，在擊敗擁有遠古邪惡魔力的對頭後，黑亞當自言在地球上無人能擊敗制止他，然而在片尾彩蛋中，DC超級英雄宇宙裡的不敗戰神超人驚喜現身，由亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演的超人與黑亞當碰頭，證實早前狄維莊遜預告兩位最強超級英雄將會交手的消息。

《黑亞當》片尾彩蛋裡，由亨利卡菲爾飾演的超人於電影裡驚喜現身，似乎與黑亞當交戰在所難免。《查克．史奈德之正義聯盟》電影劇照。（imdb）

而《黑亞當》裡登場的「美國正義協會」成員，包括命運博士、鷹俠等，實力亦似乎與「正義聯盟」各成員相若，DC超級英雄原有的實力排名，亦增添幾位躋身榜首席位的挑戰者。