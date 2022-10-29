正義迴廊專訪｜林海峰享受不自在感覺　蘇玉華︰佢坐我隔籬有壓力

改編自一宗2013年的弒雙親案，電影《正義迴廊》將案件的審訊過程，甚至陪審團的退庭相議程序，都一一拍出來。兩名疑兇本來被坊間認定罪有應得，但分別代表兩位的律師，其中一位就成功將謀殺罪名推翻，——只被判非法處理屍體罪，而在電影分別飾演兩位律師的就是蘇玉華與林海峰。



林海峰與蘇玉華在戲中一起飾演資深大律師，帶出明爭暗鬥的關係。（葉志明 攝）

周文健、蘇玉華、林海峰，三位律師在庭上舌劍唇槍。（《正義迴廊》劇照）

林海峰︰使唔使為角色增肥減磅

戲中兩位資深大狀，林海峰代表兇手，亦即是兩位死者的兒子張顯宗的辯護律師，而蘇玉華就是協助兇手處理屍體，有智商問題的唐文奇代表律師。在平常的法庭戲，兩位律師必然會針鋒相對，嗌到面容扭曲，但《正義迴廊》沒有，導演選擇在戲劇中帶出真實感覺，二人在庭上是對手，但庭下又回復行家般以禮相待，就連角色造型都無需太戲劇化。

林海峰本身期望導演對他的造型有特別要求。（《正義迴廊》劇照）

林海峰︰「你看我似沒怎麼準備，其實我嚴謹過阿蘇（蘇玉華）十萬倍！」十萬當然是誇張，是以製造訪問效果，但認真程度倒是切切實實。「監製（翁子光）致電找我演出，我立即回覆他需不需要留長頭髮、或者要去增肥減肥做準備，現在拍戲個個不是増肥、減磅，就是留長頭髮投入個角色。直至後來看過劇本，我的確想多了！」

導演何爵天對林海峰的要求就是四個字——「做回自己」，原因是角色需要一個擺出來就是牙尖嘴利模樣，力壓疑兇的不可一世。林海峰︰「正如我剛才所說，自己是想多了，試想想導演見到一位演員來到片場，自己將角色想到一塌胡塗，人家見到自然會勸你一句︰『隨便可以了，不要想太多。』尤其我這種做戲做得不太好的，愈想愈一塌胡塗。」

阿蘇向來嚴謹地研究角色，今次亦不例外，找了資深大律師朋友詢問意見。（《正義迴廊》預告截圖）

（葉志明 攝）

蘇玉華︰我其實不擅長講嘢

林海峰自嘲零演技，但在蘇玉華眼中卻是壓力來源。蘇玉華︰「我有壓力呀，林海峰好適合演這個角色，口才了得。我其實不擅長講嘢，所以係盡量逼自己去講，要加倍努力去練習。林海峰在隔籬演得這麼有說服力，我未能超越都應該要有同等效果，所以今次是有好的壓力，亦成為了動力。」至於林海峰就爆自己的壓力來源，源於周文健。「他一講對白，我都有壓力，都夜喇，再咁落去我第朝真係返唔到《睛朗》。（即是頻頻NG）唔係叫NG，係嚟個再好啲！」林海峰大笑。

最後導演要求他「做回自己」，一個名嘴的感覺。（葉志明 攝）

《正義迴廊》另一特色，是主要角色都交由舞台劇演員處理，包括蘇玉華、楊偉倫及麥沛冬等，林海峰近年都不時涉獵舞台劇，能在一眾舞台劇演員中演戲，相信是另一番享受。林海峰︰「今日（訪問當日）好多人都有問這條問題，應該調轉問舞台劇演員，今次跟一位非舞台劇演員合作，會有甚麼感受？去講講林海峰又來搞亂檔的感受。」

既然要問舞台劇演員，就問問蘇玉華︰「我覺得好得意，我不是說林海峰得意！（林︰我知道呀，因為好得意這個用詞，永遠在不想開罪人時說。）我指得意，是香港好得意，會分舞台劇演員、電影演員及電視劇演員，其實外國沒有這樣分辨，演員就是演員。如果你是有能力，就可以在不同媒體駕馭，對我來說就是這麼簡單。」

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蘇玉華︰「對我來說是新衝擊」

而今次演出，另一令蘇玉華最感得著是導演的剪接手法。蘇玉華︰「我接劇本時，只有我的部分，所以林海峰那部分、陪審團那部分，我都不清楚，到我看部戲時，發現是從不同視點、不同切入點看一件事，好有趣。我在演舞台劇時，你是可以完全掌控自己的表演，表演甚麼給觀眾看，觀眾進來就完全是看我的演出，但電影不是，有些場面拍了會剪走，是導演幫觀眾選擇你會看的，所以對我來說是新衝擊。」

要演正劇，要演律師，林海峰口說輕鬆，其實他極不自在，但正正是這種不自在，令他非常嚮往。「我一直喜歡接一些令自己『難受』的工作，做一些不是自己擅長的工作，如果有機會跟阿蘇再合作舞台劇，就會是好不自在的工作，但出來的成品一定會好，這些收穫亦一定比片酬更豐厚。」