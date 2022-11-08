Selena Gomez紀錄片首度剖白　與Justin Bieber分手︰最美好過程

童星出道的Selena Gomez自細已活在鎂光燈下，當她再準備創新高峰時患上抑鬱症及焦慮症，更被診斷出紅斑性狼瘡。日前她與AppleTV+合作推出自傳式紀錄片《Selena Gomez: My Mind ＆ Me》，以第一身剖白精神健康歷程。

紀錄片已於11月4日在Apple TV+上架。（Apple TV+）

Selena Gomez在紀錄片中以第一身剖白精神健康歷程。（IG/@selenagomez）

Selena Gomez在紀錄片中詳談這幾年的心路歷程，亦首次公開談及與Justin Bieber轟動一時的戀情，更坦言分手是人生中最棒的事情。Selena與Justin自2010年開始拍拖，當時兩人被外界形容為樂壇金童玉女，不過經過多年來的離離合合，兩人最終在2018年結束8年情。分手4個月後，男方竟然與Hailey Bieber閃婚，同時間Selena卻因紅斑狼瘡及輿論的精神壓力，開始接受心理治療。

在紀錄片中，能夠看到Selena Gomez脆弱的一面。（紀錄片畫面）

Selena Gomez在紀錄片中詳談這幾年的心路歷程。（紀錄片畫面）

Selena與Justin自2010年開始拍拖，當時兩人被外界形容為樂壇金童玉女，不過經過多年來的離離合合，兩人最終在2018年結束8年情。（Getty Images）

回憶起最刻骨銘心的戀情，Selena透露2020年推出的歌曲《Lose You to Love Me》就是以Justin為靈感，當時僅用了45分鐘便完成創作：「我曾經緊抓著這段感情不放，然而當我經歷這段心碎的過程，徹底放手以後，才發現我戰勝了自己，也克服了內心的恐懼，我不再感到害怕。」

Selena Gomez在片中坦言不想到精神病院接受治療。（紀錄片畫面）

Selena透露2020年推出的歌曲《Lose You to Love Me》就是以Justin為靈感。（紀錄片畫面）

對於分手，Selena坦言結束感情是人生中最美好的過程：「這不只是失去一段感情，而是讓我學習選擇，選擇自我、選擇生命，也希望大家能透過《Lose You to Love Me》這首歌重新發現自己及找回失去的那一部分，並找回內在平靜。」