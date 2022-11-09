湯告魯斯成英女王離世前最後密友　邀食Tea更為對方破例做一件事

荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）憑《壯志凌雲》（Top Gun）系列及《職業特工隊》（Mission: Impossible）系列創下億萬票房佳績，並在全球各地都擁有影迷，不過原來已故英女王亦是湯告魯斯的忠實粉絲，兩人更在女王離世前成為密友。

英女王在離世前跟偶像湯告魯斯成為好友。（Getty Images）

湯告魯斯曾公開指英女王是自己非常欽佩的女人。（Getty Images）

據英國傳媒報道，今年六月英女王登基70周年慶典上，湯告魯斯亦是座上客，但由於女王身體欠佳而未能逐一跟來賓致意。慶典過後，英女王邀請了湯告魯斯到溫莎堡一同下午茶，更特別破例允許湯告魯斯的私人直升機直接降落在溫莎堡。消息指，當日英女王與湯告魯斯相談甚歡，並約定日後再見面，可惜英女王在9月8日離世，兩人的約定最後都未能兌現。

湯告魯斯為拍攝《職業特工隊7》而長期留在英國，更與威廉王子及凱特成為好友。（Getty Images）

湯告魯斯在《壯志凌雲：獨行俠》首映禮上，伸出友誼之手拖著凱特走紅地氈。（Getty Images）

至於為何湯告魯斯會跟英女王成為好友？傳媒透露湯告魯斯為拍攝《職業特工隊》第七、八集《職業特工隊：死亡清算》（Mission：Impossible—Dead Reckoning）而長期留在英國，更因而跟不少英國名人成為好友，包括碧咸（David Beckham）、威廉王子及凱特等人。今年五月湯告魯斯接受訪問，提及到英女王時曾表示：「她是一個我非常欽佩的女人，是個非常有尊嚴的人，我欽佩她的奉獻精神，她的成就具有歷史意義。」