王冠｜查理斯出軌令戴安娜企圖割脈自殺　患暴食症每晚夢見卡米拉

英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II ）於9月8日逝世，有關王室的新聞在英女王離開我們後一直成為外界關注的話題。Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）第五季亦於日前回歸，而本季的劇情講述了已故戴安娜王妃、查理斯及卡米拉的三角關係，娛樂性十足！



《王冠》第五季日前已經在Netflix上架。（Netflix）

《王冠》改編自已故英女王生平，首季播出以來一直大獲好評，更成為Netflix最受歡迎劇集之一，有傳英女王本人都有收看劇集。來到第五季，劇情延伸至90年代，除了重現戴安娜王妃因覺得長期被王室禁聲而決定展開與王室的「戰爭」，更描述了英女王如何應對在君主制度受到質疑的危機時期中。

第五季演員大換血，英女王由《哈利波特》系列中飾演恩不利居（Dolores Jane Umbridge）的Imelda Staunton接棒。（劇照）

第二集主要講述戴安娜王妃（Elizabeth Debicki飾）因為查理斯（Dominic West飾）婚內出軌卡米拉而鬱鬱不歡，在長期被冷待的情況下戴安娜決定與王室開戰。王室記者Andrew Morton因留意到戴安娜與查理斯出席公開活動時貌合神離，而希望能夠跟撰寫一本有關戴安娜的書，讓外界知道戴安娜一直受委屈。戴安娜透過醫生好友當中間人，將秘密錄音帶交給Morton。

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王室記者Andrew Morton於1992年出版《Diana: Her True Story》。（網上圖片）

本季主要講述戴安娜與查理斯離婚。（劇照）

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在其中一盒錄音帶中，戴安娜自爆在蜜月期間企圖割脈自殺。她透露1981年7月，還未夠20歲的戴安娜與查理斯舉行了世紀婚禮，但在婚禮舉行前早一段時間，戴安娜已經知道查理斯跟舊情人卡米拉藕斷絲連，令自己對這段婚禮感到不安，更染上暴食症：「在（婚禮）前一晚，我的暴食症又發作。我將所有能找到的都吃了，沒有人知道我的世界發生什麼事，一切都是秘密。」並透露當晚哭到崩潰。

戴安娜因查理斯婚內出軌卡米拉而患上暴食症。（劇照）

而婚禮當日，卡米拉的出現讓戴安娜大受打擊。她在錄音帶中表示：「當走在禮堂時看到卡米拉穿上灰色套裝，帶著灰色小圓帽，今日我還記憶猶新。」婚禮儀式結束後，查理斯與戴安娜乘坐皇家遊輪開始了前往地中海及愛琴海的14天蜜月之旅，但過程一點也不開心。

查理斯婚內出軌卡米拉，而卡米拉亦有出席戴安娜與查理斯的婚禮。（劇照）

飾演王室記者Andrew Morton由演員Andrew Steele飾演。（劇照）

劇中戴安娜與查理斯每次見面都鬧交。（劇照）

翻查有關書籍《Diana: Her True Story》的相關報道，戴安娜曾指蜜月期間經常爆喊，但仍堅持撐過這14日，可惜回到巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）後，並沒有回復心情，而查理斯經常跟朋友待在一起，根本沒有抽時間陪伴戴安娜，更沒有察覺到戴安娜的情緒問題。戴安娜曾說過：「我的夢境很可怕，每天晚上我都會夢到卡米拉。」更指自己已經感到絕望，所以企圖以剃刀片來割脈。另外，劇中戴安娜透露自己曾經向英女王求救，但對方顯得冰冷，更指與英女王對話就像對著冰冷的牆說話一樣。