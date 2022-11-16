正義迴廊︱九人陪審團來頭大　有新晉導演仲有位三奪劇場最佳女配

香港奇案電影《正義迴廊》正在上映中，電影由金像獎最佳編劇翁子光首度監製、何爵天首執導筒，劇情改編自2013年轟動全港的「大角咀雙屍奇案」，還原了謀殺案發生過程、法庭審議與陪審團的判決。

《正義迴廊》已於10月27日正式上映，並於日前突破1700萬票房。《正義正迴廊》電影海報。（電影公司提供）

其中，楊偉倫、麥沛東、蘇玉華與林海峰演出兇案與法庭戲份被受觸目，而陪審團的支線中，九位陪審員對公義與司法制度討論，亦令不少觀眾代入深思。而九位飾演陪審員的演員，位位也大有來頭，當中葉蘊儀必定最為觀眾熟悉，亦有不少「老戲骨」與新銳演員參演，看頭絕對不比主線演員遜色。

九人組成的陪審團於電影中展開對正義的辯論。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

葉蘊儀

葉蘊儀於《正義迴廊》裡飾演一位中年退休教師、家庭主婦，是陪審團其中一位意見較游離搖擺的角色。葉蘊儀早於八十年代出道，為當年的青春玉女偶像，曾經接拍不少廣告及寫真集。

正義迴廊︱葉蘊儀重返大銀幕 曾紅遍日韓台46歲再挑戰性感寫真

葉蘊儀早年寫真圖片，以清純可愛形象示人。（葉蘊儀IG圖片）

經歷一段短暫的婚姻後，葉蘊儀於藝術、寫作及演戲多線發展，曾經憑著作獲得香港金閱獎。而2019年，葉蘊儀更以46歲之齡，推出寫真集《赤．色》，為拍攝更一舉減去36磅，展現成熟魅力。而事隔九年未有演出電影，葉蘊儀亦透過《正義迴廊》，重新以演員身份向觀眾介紹自己。

相信觀眾將透過《正義迴廊》認識葉蘊儀的另一面貌。（葉志明 攝）

鍾雪瑩

於今年初舉行的第40屆香港電影金像獎裡，憑《殺出個黃昏》一舉提名「最佳女配角」及「最佳新演員」的鍾雪瑩，為新一代最具實力的演員之一。鍾雪瑩畢業於浸會大學傳理系，曾經主持電台節目，並以鍾說為筆名填詞。而鍾雪瑩在金像提名作品外，參演作品亦包括《媽媽的神奇小子》、《深宵閃避球》及《失衡凶間》。

鍾雪瑩憑《殺出個黃昏》一舉提名第40屆香港電影金像獎「最佳女配角」及「最佳新演員」獎。（官方相片）

鍾雪瑩在《殺出個黃昏》活潑的演出，讓「四哥」謝賢的角色更出彩。（《殺出個黃昏》電影劇照）

黃宇詩

近年甚少參與幕前演出的黃宇詩，一直以主持及經營女性內衣生意為主。作為「香港四大才子」之一黃霑的女兒，黃宇詩「星二代」的身份令他自小被受關注，從加拿大留學返港後，黃宇詩曾經為無綫電視（TVB）拍攝不少電視劇及主持節目，漸漸受觀眾認同。此外，黃宇詩亦有參與戲劇演出，而《正義迴廊》則為他近年罕有參演的電影作品。

黃宇詩為「香港四大才子」之一黃霑的女兒。（網上圖片）

黃宇詩早前於《正義迴廊》首映禮上驚喜亮相，分享自己在電影中的角色。（葉志明 攝）

區焯文

在《正義迴廊》裡飾演首席陪審員的區焯文，以電視節目主持廣為人認識，亦曾經參演電影。而區焯文同時亦為三級片《鴨王》的導演，電影當年在港澳錄得超過600萬票房，被受關注。

區焯文身兼電影業幕前及導演的角色。（李澤彤攝）

陳桂芬

資深舞台劇演員陳桂芬，活躍於戲劇界多年，曾經三度奪得香港舞台劇獎的「最佳女配角」獎。而陳桂芬亦曾經參演不少電影，包括《黑社會以和為貴》、《桃姐》等作品，不少作品中，陳桂芬均飾演母親角色，令觀眾印象深刻。

陳桂芬在不少影視作品裡，均飾演母親角色。（《鬼子母神》劇照）

邱萬城

邱萬城在《正義迴廊》裡飾演一位沉迷賭博的粗豪中年，在陪審團裡戲份甚豐，形象鮮明。邱萬城為舞台劇工作者，為演藝學院戲劇藝術碩士，在劇場裡兼任演員、導演等多項身份。而邱萬城亦曾經參與不少電影演出，最為人印象深刻，必定是由杜琪峯執導的《鎗火》。

邱萬成（中）昨日（14日）出席《正義迴廊》千萬慶功宴時，分享他的角色與演出感受。（莫匡堯 攝）

點擊即睇邱萬城於《鎗火》的精彩演出：

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黃華和

黃華和相信是《正義迴廊》一眾陪審員中，觀眾感到「最熟口面」的演員。黃華和可算是杜琪峯電影的「御用綠葉」演員，幾乎在每部杜琪峯的電影均能看見他的身影。而邱萬城有份參與的《鎗火》以及每年新年必然播放的賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》，黃華和均有參與演出。

林善

在《正義迴廊》的陪審員之中，滿口哲學經論與質疑司法制度的年輕男子代表，正是由林善飾演，角色主導了陪審員戲份裡對公義、司法與犯罪的重要思考。林善為演員出身，曾經憑《G殺》提名香港電影金像獎「最佳新演員」獎。而電影總會新近推出的「總會拍電影」計劃中，林善執導的電影《不赦之罪》正是入選的兩部作品，即將開始製作及拍攝。

林善昨日（14日）於《正義迴廊》千萬慶功宴上被導演何爵天爆出將會成為導演的消息，全場亦拍手恭賀。（莫匡堯 攝）

張凱娸

在鍾雪瑩與林善以外，張凱娸為《正義迴廊》陪審員裡第三位年輕代表，他的天真無腦的角色形象，相信亦令觀眾印象深刻。而張凱娸在此前，曾經為選秀節目《全民造星3》的參賽者之一，可惜於30強止步，未能脫穎而出，但《造星》後，張凱娸亦得到不少電視劇及電影的演出機會。