正義迴廊︱葉蘊儀重返大銀幕　曾紅遍日韓台46歲再挑戰性感寫真

香港奇案電影《正義迴廊》已於10月27日正式上映，電影改編自2013年發生的大角咀雙屍奇案，重組逆子弒雙親案的法庭對峙，還原案情經過的懸疑情節。

《正義迴廊》已於10月27日正式上映。《正義正迴廊》電影海報。（電影公司提供）

法庭橋段是《正義迴廊》的一大重點戲份，由法官遴選陪審團、控辯雙方攻防辯論、及至最後結案、判刑，均完整地呈現。其中，九人陪審團故事線戲份甚重，更有多年未參演電影的葉蘊儀驚喜演出，飾演一位退休教師、家庭主婦。

葉蘊儀於《正義迴廊》裡飾演九人陪審團的其中一位成員。《正義迴廊》電影劇照（電影公司提供）

由出道到息影

葉蘊儀早於八十年代出道，為該年代的青春玉女代表之一，形象清純可愛，13歲被星探發掘後接拍不少廣告，並於17歲開始推出寫真集，作品曾於日本出版，風格甜美純真，紅遍日本、韓國及台灣。

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葉蘊儀亦於16歲接拍《孔雀王子》，開始主演電影，作品於日韓台等地大受歡迎，及後與藍乃才導演合作多部作品，包括中日合拍的《阿修羅》與阿部寬、元彪合作；血腥暴力電影《力王》及改編自已故著名作家倪匡作品的電影《老貓》。1995年，22歲的葉蘊儀在事業正如日方中之時，嫁予富商陳柏浩，並且宣布息影。葉蘊儀的婚姻僅長達五年，與丈夫誕下一子一女後，二人於2000年離婚。

回復單身後的葉蘊儀重新復出娛樂圈，演出不少港台電影及電視劇，同時亦發展自己的藝術事業，更曾經遠赴澳洲進修美術，並於2015年出版個人插畫散文集《她們的二三事》，以女演員作為對象，探討他們的言論議題及經歷。

葉蘊儀於2015年出版個人插畫散文集《她們的二三事》，更獲得香港金閱獎。（葉蘊儀IG圖片）

出道三十年推「四十路」寫真

2019年，葉蘊儀以46歲之齡，推出寫真集《赤．色》，為了準備寫真攝影，更奮而在半年內從134磅激減至98磅，搣甩36磅回復纖瘦身材。葉蘊儀於寫真集內展示性感體態，尺度相比近30年前更為火辣，形象由當年的清純玉女蛻變為性感熟女，迎來人生第二春，亦於相片內留下永恆倩影。

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葉蘊儀在參演《正義迴廊》前，曾於2013年客串青春歌舞電影《狂舞派》，飾演顏卓靈的母親。事隔九年再次踏上大銀幕，葉蘊儀的戲份遠比復出後作品更多，在戲中更有一段頗長的自白，具有充足機會發揮演技。而為了在《正義迴廊》裡得到更好的發揮，導演何爵天曾於專訪裡提及，在拍攝現場為葉蘊儀安排演技導演，協助排練及指導演出。相信透過《正義迴廊》，觀眾可以認識玉女、熟女以後，葉蘊儀的另一面貌。