周星馳分享寶貝Kio萌樣　昔日愛犬客串《唐伯虎》以《長7》作悼念

星爺周星馳自開了IG帳戶後，甚為活躍，今日（15/11）更分享其愛犬Kio的萌樣。其實星爺係出名愛狗之人，對狗的愛，真係低調但宅心仁厚。曾經在《唐伯虎點秋香》（1993）中，便帶來愛犬出鏡，多年後更以愛犬作藍本，拍下《長江7號》（2007）。

星爺分享愛犬Kio新相，仲同自己鍚鍚。（stephenchow@IG）

星爺最新的IG貼文上，分享了兩張愛犬Kio的相，並寫上︰「唔知道寵物+web3有冇得搞呢？」並同大家介紹愛犬叫Kio，代號：凌凌玖，並加多句︰「唔係洞庭湖草頭鄉上陽村村口果隻」

愛犬Bull Bull客串《唐伯虎》

星爺本身是個愛狗之人，於90年代曾養過一隻老虎狗叫Bull Bull，曾經跟牠形影不離，既帶牠客串《唐伯虎點秋香》，在銀幕下留念，又會一齊去跑山做運動。據知有次Bull Bull跑完上山，懶得唔願再郁，最後要星爺親自抱落山。

借愛犬跟秋香打招呼，但嚇到對方調頭走，相信大家都會記得這一幕。（《唐伯虎點秋香》影片截圖）

1993年，Bull Bull驗出患上癌症，星爺大受打擊。據知他不願接受這個事實，特別花費將牠的細胞送去澳洲再驗一次，雖結果無變，但足見星爺有多心痛，不久Bull Bull亦因病離世。

多年後拍下《長江7號》，主角「７仔」正是以Bull Bull作藍本創作。（《長江7號》劇照）

「7仔」係愛犬投射

2007年，星爺為電影《長江7號》宣傳，戲中的「7仔」被定性為外星生物，但在宣傳期間，星爺便透露原來「7仔」的原型，正正是昔日愛犬Bull Bull。更談到當年初入訓練班，收入不多，但都願意花近千元買了這頭老虎狗做寵物陪自己，跟《長江7號》中，收入不高的爸爸，設法為兒子找來玩具的心態相近，是一次自我投射。