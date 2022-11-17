王冠｜重現卡米拉6分鐘露骨情慾對話　查理斯：想把妳的油箱加滿

改編自已故英女王生平的美劇《王冠》第五季上周回歸投下震撼彈，重現英國王室最黑暗的時期，引起極大迴響。除了描述英女王如何應對在君主制度受到質疑及戴安娜與王室開戰，以一集的篇幅詳細講述查理斯婚內出軌卡米拉，更重現了兩人的露骨情慾對話。



《王冠》改編自已故英女王生平。（Netflix）

戴安娜曾公開指一直知道查理斯與卡米拉藕斷絲連，更曾在度蜜月時企圖割脈自殺。（劇照）

王冠｜查理斯出軌令戴安娜企圖割脈自殺 患暴食症每晚夢見卡米拉

劇集開首已經交代了查理斯在與戴安娜結婚期間跟舊情人卡米拉藕斷絲連，1993年查理斯和戴安娜正式分居三個月後，英國《每日鏡報》（Daily Mirror）詳細公開了查理斯與卡米拉的6分鐘的情慾電話對話的完整記錄，對話以文字印在報紙上，還有完整錄音，當時震撼全球。

第五季還原了查理斯與卡米拉的偷晴片段。（劇照）

查理斯在戴安娜離世後，便一直與卡米拉在一起。（Getty Images）

其實這段錄音發生在1989年12月，錄音來自一位業餘無線電愛好者使用設備時偶然發現兩人的對話。由於當時查理斯正在練習演講詞才暴露了身份，確認身份後，該認識將錄音賣給《鏡報》。當時報館因怕公開錄音會損害查理斯與戴安娜的王室婚姻而沒有及時發佈，最後等到兩人分居後才讓錄音曝光。

第五季重現了查理斯與卡米拉的情慾對話。（劇集畫面）

對話極度露骨。（劇集畫面）

卡米拉與查理斯一直藕斷絲連。（Getty Images）

查理斯與卡米拉的6分鐘情慾對話非常露骨，卡米拉直言自己非常想念查理斯，並指：「每周都需要你（查理斯）幾次」、「我無法忍受沒有你的星期天晚上」。而查理斯就回應：「天啊，想把妳的油箱加滿油」、「我想沿著身體感受妳，在你身上，進進出出，特別是進出」、「如果住在妳的褲子裡或是其他地方」。當卡米拉問查理斯是否打算變成一條褲子時，他竟然回應：「如果我運氣夠好，我想變成妳的棉條（Tampax）。」

錄音來自一位業餘無線電愛好者使用設備時偶然發現兩人的對話，並將錄音賣給《鏡報》。（劇集畫面）

報導曝光後，令王室蒙羞，有傳已故英女王及菲臘親王震怒，更為此而一度找卡米拉對質，而戴安娜亦表示這段錄音「令人作嘔」，最後與查理斯分居4年後，於1996年8月28日正式離婚。

劇中戴安娜看到報道後崩潰爆喊。（劇集畫面）

劇中戴安娜看到報道後崩潰爆喊。（劇集畫面）

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