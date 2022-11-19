王冠｜前王妃吮腳趾不雅照流出　疑與安德魯王子離婚後為還債賣淫

Netflix王牌劇《王冠》第五季回歸不足兩周，已經錄得破億觀看時數，登上全球點播排行榜冠軍位置。本季的內容相當刺激，除了還原查理斯與卡米拉出軌的露骨情慾對話及與戴安娜離婚之外，亦提到安德魯王子當時的妻子，被傳媒拍得被富商吸吮腳趾的不雅照事件，為觀眾投下震撼彈，並引起極大迴響。

《王冠》改編自已故英女王生平。（Netflix）

第五季回歸不足兩周，已經錄得破億觀看時數，登上全球點播排行榜冠軍位置。（Top 10 Netflix）

王冠｜重現卡米拉6分鐘露骨情慾對話 查理斯：想把妳的油箱加滿

在《王冠》第四集，英女王跟約克公爵（Duke of York）安德魯王子（Prince Andrew）見面的情節中，安德魯提到與妻子Sarah的不快樂婚姻，並希望得到英女王的離婚批准，更表示當初要跟風趣的Sarah結婚表面上會讓王室看上來撇除古板的印象，但竟然是個錯誤的決定。

90年代初是英國王室的低潮期。（劇集畫面）

安德魯王子捲數年前捲入性侵醜聞，令英國王室蒙羞，但原來其前妻Sarah也不是省油的燈。據英國傳媒報道，安德魯前妻王妃Sarah一直都令王室非常頭痛。在與安德魯結婚前，Sarah於1992年8月，被英國傳媒《每日鏡報》（Daily Mirror）刊登了數張Sarah與美籍富商John Bryan親吻、吸吮腳趾及裸體曬太陽的不雅照，登上了全球八卦報章的頭版，惹得英女王大怒。

第四集還原了安德魯王子妻子Sarah王妃被富商吸吮腳趾及裸體曬太陽的不雅照。（劇集畫面）

Sarah的性醜聞令英女王震怒。（劇集畫面）

兩人正式離婚後，Sarah負債累累，更因暴飲暴食被傳媒嘲笑為「豬肉公爵夫人」（Duchess of Pork，於約克York押韻）。不過她很快便將重心轉移至美國，除了成為瘦身代言人，更拍攝電視廣告及推出書籍。同時，更繼續與安德魯保持友好關係及共同撫養兩個女兒。

Sarah自細就與王室關係有密切接觸。（Getty Images）

Sarah作風前衛，跟安德魯離婚後曾經在美國擔任瘦身代言人及拍攝電視廣告。（Getty Images）

直至2010年，Sarah竟然被前顧問爆出私底下一直都有賣淫，更有傳她為了還清數百萬英鎊的債務，計劃跟一名阿拉伯王子發生關係，到最後臨陣退縮，只以香吻換取王子5萬英鎊的打賞。此外，為了還債Sarah被指曾經參加中東石油富商的性愛遊艇派對，因而獲得30萬美元的酬勞。

有指Sarah離婚後，繼續與安德魯保持友好關係及共同撫養兩個女兒。（Getty Images）