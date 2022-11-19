過時過節︱馮素波兩個Anson分不清　談余子明哽咽︰他病了十個月

電影《過時．過節》昨日（18日）舉行電影首映禮，新晉導演曾慶宏攜同毛舜筠、謝君豪、MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Andon Lo）、談善言、馮素波等一眾主演出席。經常出演電視劇的馮素波，在電影中飾演毛舜筠的母親，一家最年長的長輩，他在接受訪問時，大談與合作過的各位「鏡仔」相處，以及早前病逝的妹夫余子明。



《過時．過節》電影首映禮上，一眾主演毛舜筠、謝君豪、Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、談善言及馮素波（左一）一同出席。（葉志明 攝）

讚Edan有禮貌

在《過時．過節》與Edan呂爵安飾演兩婆孫，笑言Edan非常有禮貌，主動大方地介紹自己：「當時他們走過來說『我係您個孫仔呀』的時候，我也不知道他們的團體（MIRROR）原來這麼紅！拍完戲才知道他們有這麼多粉絲，嚇我一驚！」

馮素波於《過時．過節》首映禮上接受訪問，對Edan呂爵安與Anson Lo盧瀚霆的粉絲數量感到震驚。（葉志明 攝）

自封影壇新星

馮素波指自己與Edan和Anson Lo均沒有太多對戲機會，還謙稱自己跟他們同為影壇新人：「我與Edan沒有特別多對手戲，只有吃飯的橋段便會同場。但對比他們來說，我這麼大年紀其實才算是（影壇）新人，因為一直都沒有參與過這麼大型的拍攝，不過毛姐（毛舜筠）我從電視台便已認識，我也有看過謝君豪的《南海十三郎》。」

《過時．過節》裡，馮素波飾演毛舜筠的母親。（（過時‧過節》劇照）

回應與Anson Lo撞樣

而早前因為《過時．過節》，一張馮素波與Anson Lo的合照被指二人撞樣。馮素波便風趣回應︰「我只是在網上見，有人說我們像母子（撞樣趣聞），我貪得意才跟他那一幅頭像合照。」而提到家人對撞樣的反應時，馮素波便表示：「我兒子說︰『我說似有甚麼用！是Anson Lo說你們似母子！』我不知幾高興，後來才知道原來已經全香港瘋傳！」

曾有網民將Anson Lo同馮素波照片拼埋，被指撞樣以為失散母子。（網上圖片）

「我發現不是同一個Anson」

《過時．過節》的主演毛舜筠，早前在《阿媽有咗第二個》早與兩位鏡仔姜濤及柳應廷（Jer）合作，但原來馮素波也絕不輸蝕，因為與無綫只保持「一年一騷合約」，所以有機會參與ViuTV電視劇《繩角》，曾與「鏡仔」Lokman楊樂文、AK江熚生合作。馮素波：「我很開心可以接拍這部電視劇，因為我認識那位導演，在《踩過界》時有合作過。他找我拍攝時我還以為普普通通做一個嫲嫲，誰知到現場時，又有人來自我介紹是我的孫子，他就是Lokman，然後又有一個介紹自己叫Anson，我發現不是同一個Anson，才知道他是Anson Kong！」馮素波說畢，亦不禁大笑幾聲。

電視劇《繩角》裡，馮素波與Lokman楊樂民飾演兩嫲孫。(《繩角》截圖)

馮素波與AK江熚生亦有不少對手戲份。 (《繩角》截圖)

資深藝人馮素波（波姐）首次拍攝ViuTV劇集，在劇中飾演Lokman祖母。（《繩角》截圖）

遺憾未能陪余子明身邊

早前，馮素波的妹夫，同為無綫多年演員的余子明病逝，馮素波感謝外界的關心，表示：「已經安排了27日晚上在香港殯儀館舉行喪禮，28日早上出殯，他的子女媳婦都已經全部回來了。」馮素波在回憶妹夫在世時的病情，亦不禁哽咽表示：「因為他病了十個月，大家的心裡已經有了預備，只希望他去得舒服、有尊嚴。」

資深演人余子明早前病逝。（yuchiming1944@IG）

只可惜余子明離世時，馮素波正在工作：「因為我在外邊工作，無法像妹妹及一眾外甥一樣陪伴在余子明身邊，及至在電台錄完音，看手機後才從訊息裡得知哀訊。」提到此事，馮素波忍不住眼泛淚光。