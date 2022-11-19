《正義迴廊》票房破2000萬公開刪剪片段　內容疑涉兩位前政治人物

電影《正義迴廊》於昨日（18/11）票房累收衝破2000萬，導演何爵天早前在慶功宴上承諾會公開刪剪片段答謝觀眾，今日（19/11）便立即找數，首片段均見到戲中三位律師，游嘉莉 (蘇玉華 飾)、吳冠峰 (林海峰 飾)及朱愛倫 (周文健 飾)。



電影票房剛剛達2000萬，導演率先公開第一條刪剪片段。（《正義迴廊》電影劇照）

畫面一來並不是法庭，而是在周文健口中的「Ｈelicopter」電梯內，三人在完成案件後閒聊。林海峰乘機問周文健其他案件的進展︰「肥龍入咗，你老闆會唔會𡁻埋煲呔？」，周文健表示不知道拒絕回應。而蘇玉華則向周文健稱，獲得一張偏方去醫治其父親的病，但對方開價20萬。看似無關痛癢的內容，其實在凸顯三人並非只有庭上針鋒相對的關係，私下是互有聯絡的朋友。

林海峰問飾演檢控官的周文健︰「肥龍入咗，你老闆會唔會𡁻埋煲呔？」（影片截圖）

周文健拒絕回應。（影片截圖）

而在片中，雖然沒有指名道姓，但林海峰口中的「肥龍」，同樣亦是前政務司司長許仕仁的暱稱，而他在在2014年，被裁定公職人員行為失當、串謀向公職人員提供利益等5項罪名成立，判監禁7年半。

至於「煲呔」亦似在暗指前特首曾蔭權。曾於2015年被廉政公署以公職人員行為失當等罪名提出起訴，其中一項指控在2017年2月被判罪名成立，成為香港有史以來，首個因為在任期間觸犯刑事罪行，而被判處入獄服刑的前任最高級政府官員。案件後來上訴至終審法院，並於2019年6月26日推翻所有控罪和判刑。

前政務司司長許仕仁因新地貪污案，被褫奪大紫荊勳章。（資料圖片 / 余俊亮攝）