金馬獎｜42歲謝盈萱一出場即「自炒」險仆倒　1招自救化解尷尬

【金馬獎】2018年奪得金馬影后的謝盈萱，甫獲金鐘視后的她，首度獨挑大梁主持金馬頒獎典禮，一襲低胸平口蓬蓬裙禮服走上星光紅毯，但可能太緊張或裙子太長，一度踩到裙擺，還好狀況迅速排除。



【圖輯】點圖放大看42歲影后謝盈萱出席金馬獎著咩靚衫👇👇👇

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謝盈萱首度擔任金馬典禮主持，前陣子盼能增胖穿上美美禮服，她笑稱：「這陣子真的胖了，但又瘦了」，隨後被問心情如何，她被要求以陳淑芳語氣說出：「啊都緊張！」表情嬌嗔，十分有趣。

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