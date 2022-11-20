「第一美魔女」62歲黑木瞳現身金馬獎睇落極凍齡　露長腿成功搶fo

【金馬獎／黑木瞳】日本美魔女黑木瞳昨晚受邀擔任第59屆金馬獎頒獎嘉賓，她選穿一身螢光粉紅洋裝和厚底高跟鞋，完全看不出已經年過60。



黑木瞳受訪時用中文打招呼：「大家好，我是黑木瞳。」她對台灣極為熟悉，這兩天在台灣暖身，承諾未來有機會一定會在台灣嘗試演戲等各種挑戰。吳念軒向她請教給新演員的建議，黑木瞳認為能夠長久持續下去，才是成功之道。

【圖輯】完全睇唔出已經62歲！點圖放大看更多黑木瞳出席金馬獎的照片及更多近照👇👇👇

+ 14

當聽到楊千霈稱讚她外表絲毫沒變，黑木瞳連忙否認「沒這回事」，謙稱在很多作品中得到了觀眾給予的能量，同時也要保持身心靈愉快，就是她的凍齡秘方。

【同場加映】金馬獎紅地毯｜袁澧林吊帶裙性感登場 桂綸鎂超低胸鬥宋芸樺A4腰（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

「鳳梨哥哥」驚傳驟逝！家人證實「這次已經沒有上次的幸運」

米可白喝咖啡一轉身側乳差點掉出來！ 網嗨喊：精神來了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】