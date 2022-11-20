「第一美魔女」62歲黑木瞳現身金馬獎睇落極凍齡 露長腿成功搶fo
撰文：聯合新聞網
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【金馬獎／黑木瞳】日本美魔女黑木瞳昨晚受邀擔任第59屆金馬獎頒獎嘉賓，她選穿一身螢光粉紅洋裝和厚底高跟鞋，完全看不出已經年過60。
黑木瞳受訪時用中文打招呼：「大家好，我是黑木瞳。」她對台灣極為熟悉，這兩天在台灣暖身，承諾未來有機會一定會在台灣嘗試演戲等各種挑戰。吳念軒向她請教給新演員的建議，黑木瞳認為能夠長久持續下去，才是成功之道。
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當聽到楊千霈稱讚她外表絲毫沒變，黑木瞳連忙否認「沒這回事」，謙稱在很多作品中得到了觀眾給予的能量，同時也要保持身心靈愉快，就是她的凍齡秘方。
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