她說︱Harvey Weinstein被指控潛規則 安祖蓮娜在內受害者以百計
荷里活電影《她說》（She Said）已於香港上映，電影由Maria Schrader執導，改編自調查Harvey Weinstein性侵事件的兩名記者Jodi Kantor及Megan Twohey的同名著作。電影以兩位美國《紐約時報》記者的調查為劇情軸心，講述他們追踪每位遭到Harvey Weinstein性侵的受害者，記述他們的經歷以及承受的創傷，
荷里活淫監製Harvey Weinstein被揭發利用自己在電影業的地位與影響力，以「潛規則」性侵犯數以百計女演員、模特兒及員工，事件引發「#MeToo」浪潮，Harvey Weinstein於2020年被美國紐約法院裁定強姦兩名女子罪名成立，被判23年監禁，而Harvey Weinstein在加州服刑期間，仍然有數宗性侵案件等候審訊，意味若然入罪，刑期將會繼續「加碼」。
針對Harvey Weinstein的性侵指控始於2017年，當時《紐約時報》發表了一篇報道，詳述Harvey Weinstein數十年來性侵事件，指控Harvey Weinstein的受害者中包括女演員Rose McGowan及Ashley Judd。受害者指控Harvey Weinstein強迫女性為他進行按摩及觀看他的裸體，同時Harvey Weinstein亦答應如果與他發生性行為，則會在事業上給予幫助。報道刊登後，Weinstein發表了一則道歉聲明，並表明知道自己「造成許多傷害」，但否認他在過去接近三十年內，對女性僱員進行侵犯。
報道刊登後，引發一連串效應。2017年內，數以百計女演員、模特兒及僱員指曾經被Harvey Weinstein性騷擾，包括安祖蓮娜祖莉（Angela Jolie）、桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow），指控Harvey Weinstein在他們年輕時提出進行「潛規則」；英國名模Cara Delevingne亦指Weinstein曾經不當侵犯他。同年，Harvey Weinstein的妻子Georgina Chapman考慮到年幼的子女後，宣布離開丈夫。
此前，其實曾經有女演員婉轉提及Harvey Weinstein「潛規則」的習慣，演員兼歌手Courtney Love曾經在2005年《Pamela Anderson Comedy Central Roast》的紅地毯上接受訪問時，被問及有甚麼意見給荷里活年輕女孩，Courtney Love表示：「如果Harvey Weinstein邀請你參加四季（酒店）的私人派對，千萬不要出席。」意味Harvey Weinstein不止一次於四季酒店舉行私人派對，並對希望加入荷里活的年輕女孩提出「潛規則」。