她說︱Harvey Weinstein被指控潛規則　安祖蓮娜在內受害者以百計

荷里活電影《她說》（She Said）已於香港上映，電影由Maria Schrader執導，改編自調查Harvey Weinstein性侵事件的兩名記者Jodi Kantor及Megan Twohey的同名著作。電影以兩位美國《紐約時報》記者的調查為劇情軸心，講述他們追踪每位遭到Harvey Weinstein性侵的受害者，記述他們的經歷以及承受的創傷，

《她說》以Harvey Weinstein的性侵案件調查為劇情主軸。《她說》電影海報。（imdb）

《她說》講述兩位美國《紐約時報》記者接觸被Harvey Weinstein性侵的女性，並記述他們的創傷經歷與故事。《她說》電影劇照。（imdb）

荷里活淫監製Harvey Weinstein被揭發利用自己在電影業的地位與影響力，以「潛規則」性侵犯數以百計女演員、模特兒及員工，事件引發「#MeToo」浪潮，Harvey Weinstein於2020年被美國紐約法院裁定強姦兩名女子罪名成立，被判23年監禁，而Harvey Weinstein在加州服刑期間，仍然有數宗性侵案件等候審訊，意味若然入罪，刑期將會繼續「加碼」。

Harvey Weinstein上庭照片。（Getty Images）

針對Harvey Weinstein的性侵指控始於2017年，當時《紐約時報》發表了一篇報道，詳述Harvey Weinstein數十年來性侵事件，指控Harvey Weinstein的受害者中包括女演員Rose McGowan及Ashley Judd。受害者指控Harvey Weinstein強迫女性為他進行按摩及觀看他的裸體，同時Harvey Weinstein亦答應如果與他發生性行為，則會在事業上給予幫助。報道刊登後，Weinstein發表了一則道歉聲明，並表明知道自己「造成許多傷害」，但否認他在過去接近三十年內，對女性僱員進行侵犯。

Harvey Weinstein作為荷里活的金牌監製，被認為是美國電影業其中一位最具影響力的人物。（Getty Images）

報道刊登後，引發一連串效應。2017年內，數以百計女演員、模特兒及僱員指曾經被Harvey Weinstein性騷擾，包括安祖蓮娜祖莉（Angela Jolie）、桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow），指控Harvey Weinstein在他們年輕時提出進行「潛規則」；英國名模Cara Delevingne亦指Weinstein曾經不當侵犯他。同年，Harvey Weinstein的妻子Georgina Chapman考慮到年幼的子女後，宣布離開丈夫。

安祖蓮娜祖莉是其中一位發聲的受害者。（Getty Images）

桂莉芙白德露亦是其中一位發聲的受害者。（Getty Images）

Cara Delevingne亦指自己Harvey Weinstein曾提出「潛規則」。（Getty Images）

Harvey Weinstein與妻子Georgina Chapman。（Getty Images）

此前，其實曾經有女演員婉轉提及Harvey Weinstein「潛規則」的習慣，演員兼歌手Courtney Love曾經在2005年《Pamela Anderson Comedy Central Roast》的紅地毯上接受訪問時，被問及有甚麼意見給荷里活年輕女孩，Courtney Love表示：「如果Harvey Weinstein邀請你參加四季（酒店）的私人派對，千萬不要出席。」意味Harvey Weinstein不止一次於四季酒店舉行私人派對，並對希望加入荷里活的年輕女孩提出「潛規則」。