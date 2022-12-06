淫魔Harvey Weinstein消失的蛋蛋成定罪關鍵　下體留明顯手術疤痕

荷里活淫監製Harvey Weinstein數年前被揭發利用自己在電影業的地位與影響力，以「潛規則」性侵犯女演員、模特兒及員工，公開指控被他性侵的受害者接近一百人，事件亦引發「#MeToo」浪潮，席捲全球。

Harvey Weinstein上庭照片。（Getty Images）

繼Harvey Weinstein於2020年被紐約法院裁定兩宗強姦罪名成立，被判23年監禁後，今年底亦開展了數項控罪的審訊。其中一名化名為Jane Doe的原告，指控Harvey Weinstein三項強姦及性侵犯，而審訊過程中，Harvey Weinstein異於常人的「蛋蛋」，卻意外成為焦點。

Harvey Weinstein上庭照片，他「消失的蛋蛋」意外成為案情關鍵及焦點。（Getty Images）

在三項控罪的最後審訊階段，Harvey Weinstein「消失的蛋蛋」成為關鍵證據，檢察官向陪審團披露Harvey Weinstein曾於1999年感染「佛尼爾氏壞疽症」（ Fournier’s Gangrene）需要接受手術，首席檢察官Paul Thompson在庭上表示：「該手術造成相當明顯的疤痕，及後因為一次細菌感染，他的睪丸其實被移離他的陰囊，然後移植到他的大腿內側裡。」意即Harvey Weinstein的睪丸並不如常人一樣由陰囊包裹，並外露懸垂於大腿內側。

Harvey Weinstein於1999年感染「佛尼爾氏壞疽症」，接受手術後，睪丸被移離陰囊，移植到大腿內側裡。。（Getty Images）

由於審訊中的案件發生於2013年，加上原告人在庭上垂淚指控Harvey Weinstein曾要求他「吸啜他的陰囊」或為他進行口交性行為，所以Harvey Weinstein於1999年術後的狀態成為案情關鍵。Harvey Weinstein的律師質疑，在沒有外露懸垂的陰囊下，Harvey Weinstein理應無法要求原告人進行證供中提及的口交性行為，然而原告人則辯稱自己沒有修改口供，曾多次向警方探員強調Harvey Weinstein的睪丸並不正常，更表示：「我記得他並沒有（睪丸），就好像空白的皮膚一樣。」

Harvey Weinstein曾經為荷里活金牌監製，被認為是美國電影業其中一位最具影響力的人物。（Getty Images）

而化名Jane Doe的原告人並非唯一曾經形容Harvey Weinstein下體的原告人，數位同樣化名為Jane Doe、指控Harvey Weinstein性侵犯與性騷擾的原告人亦曾分別形容：「他的陰莖非常噁心，看似曾被切除後重新接駁，好像有些不正常。」「（陰莖上）有很多疤痕、黃色綠色的印記，他的肚皮有許多爪痕。」「（陰莖）好像魚的形狀，睪丸被拉扯得變形，下面有許多皮膚，許多皮膚。」