Netflix｜梅根爆王室禮儀好麻煩　哈里王子竟然認同激嬲英國網民

Netflix 《哈里王子與梅根》紀錄片上周上架，二人一直想透過紀錄片為自己負面形象洗白，不過紀録片一出反而引來更大負評，很多人覺得哈里夫婦非常討厭，享受王室的恩惠，但又要說人不是，尤其梅根經常以受害者自居，無病呻吟格外討厭。

Netflix 《哈里王子與梅根》紀錄片有兩部份，上周是第一部份，總共有三集，在第二集梅根就自爆同哈里王子拍拖有多大壓力，特別是每天都被狗仔隊跟蹤，收到死亡控嚇後要請保鑣，不過很多網民就覺得，王室家族自古以來都受到媒體追踨，加上妳的男朋友是哈里王子，拍拖前就已經知道會有這些事情發生，所以沒有太多人同情梅根。

哈里王子見到太太梅根語帶輕佻講述對英女壬行禮情況，竟然不阻止，表情還十分同情太太，令不少網民氣憤。

而更多人覺得她不尊重王室，特別是已故英女王，因為在第二集中，她憶述當日第一次見英女王時，哈里問她懂不懂下單膝下跪禮儀，梅根聽到非常錯愕，更以為哈里說笑，接著梅根更在鏡頭前重現一次如何對英女王行禮，說話時態度相當輕佻，已經令不少網民不滿，但哈里王子更令他們氣憤，太太對英女王無禮，作為自小在皇室長大的哈里，竟然不阻止，亦沒有向太太解釋皇室的禮儀，更說:「你要怎對跟人解釋?需要向人解釋要向我的祖母行鞠躬禮，還要下屈膝禮?特別是跟美國人解釋，是挺奇怪的。」

點擊逐格睇梅根點講同英女王行下跪禮: