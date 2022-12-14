專訪區焯文︱談當年《鴨王》袁嘉敏露點片段流出：拍攝團隊冇追究

香港奇案電影《正義迴廊》，上映第七星期票房已突破3500萬，成為本年度最受歡迎、口碑最好的電影之一。電影改編2013年的「大角咀雙屍奇案」，更鮮有地集中呈現法庭審訊與陪審團進行的正義思辯，觀眾對陪審團的劇情線極為印象深刻，九位飾演陪審團的演員，亦旋激起觀眾的興趣。其中，在電影中飾演陪審團主席的演員區焯文，在參演《正義迴廊》前，早已有多年幕前主持經驗，而他首度執導的電影，正是多年前的三級話題之作《鴨王》。區焯文接受《香港01》專訪期間，亦大方分享當年的製作源起與話題風波。

專訪《正義迴廊》陪審主席區焯文 曾歷同日失業妻小產︰有口難言

區焯文在《正義迴廊》重返幕前，更大方分享當年《鴨王》的製作與風波。（葉志明 攝）

處女作——《鴨王》

區焯文首部執導的電影《鴨王》，曾經一度成為香港觀眾的熱話。然而區焯文起初的想法，卻並非拍攝《鴨王》。區焯文表示：「一開始我與《天水圍的日與夜》的編劇呂筱華合作，寫成了一部名為《141.com》的電影劇本，講述年輕人創辦召妓網站的發跡史，風格傾向社會性寫實。」

區焯文與《天水圍的日與夜》金像編劇呂筱華合作編寫劇本。（香港電影金像獎頒獎禮影片截圖）

區焯文與呂筱華寫成劇本後，便尋找願意開拍的投資者：「我們於是向投資《天水圍的日與夜》的王晶導演，游說他出資拍攝。當時晶哥雖然認為劇本不適合他，但卻同時提出由我拍攝他已有的劇本，就是後來的《鴨王》，當時晶哥希望拍一部以舞男為主題的電影，而參考作品不少來自外國，包括李察基爾（Richard Gere）主演的《美國舞男》（American Gigolo）。」

《鴨王》成為了區焯文首部執導電影。（《鴨王》電影海報）

袁嘉敏露點流出

《鴨王》最令人印象深刻，莫過於當年電影於戲院上映前，女主角之一袁嘉敏首次露點演出的重頭戲片段於網上瘋傳。該片段流出後，曾被指是電影劇組刻意製造話題而泄露，導演區焯文於訪問裡指出：「該片段並非主動流出作為宣傳，以製造話題。」

當初有傳袁嘉敏僅收廿萬拍《鴨王》，後來王晶親自否認，之後消息指袁的片酬達百萬。（電影截圖）

在《鴨王》一脫，成為了袁嘉敏的代表作品。 （袁嘉敏IG圖片）

而面對作品的重頭戲流出，區焯文指當時並未意識到影響有多深遠：「開頭以為（片段流出）沒有所謂，但其實影響了票房，更甚是影響演員士氣。結果《鴨王》的本地票房僅為五百多萬，港澳加起來亦只有七百萬左右，相比原本預計起碼一千萬落差甚大，其實頗為失望。」

區焯文表示直至最近才意識到《鴨王》片段流出的影響，但仍然未知流出的原因及責任誰屬。（葉志明 攝）

區焯文回憶當年的影響時，也不禁表示直至最近才意識到影響有多大。對於片段流出的責任誰屬，區焯文表示：「晶哥公司方面，我不知道（有沒有追究），但製作團隊內部則沒有追究，所以到現在也不知道片段因為甚麼原因而流出。」