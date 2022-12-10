專訪《正義迴廊》陪審主席區焯文　曾歷同日失業妻小產︰有口難言

香港奇案電影《正義迴廊》，上映第七星期，已突破3500萬票房，成為本年度最成功、口碑最好的港產電影之一。電影改編自2013年轟動全港的「大角咀雙屍奇案」，在犯案與偵緝以外，電影鮮有集中呈現法庭審訊與陪審團進行的正義思辯，其中觀眾對陪審團的劇情線極為印象深刻，九位飾演陪審員的演員，表現亦不輸一眾主要角色。

《正義迴廊》上映七星期後，票房衝破3500萬。（《正義迴廊》電影海報）

昨日（9日），《正義迴廊》再度舉行慶功宴，在電影中飾演陪審團主席的演員區焯文，接受《香港01》專訪，分享加入娛樂圈20多年的經歷，並人生極為低潮的時刻。

《正義迴廊》一眾飾演陪審團成員的演員，包括區焯文（右一），昨日出席電衝破3500萬票房的慶功宴。（葉志明 攝）

區焯文於《正義迴廊》慶功宴上接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

參演《正義迴廊》的源起

區焯文早年曾於電視台主持節目，近年轉型幕後擔任導演及編劇的工作，在《正義迴廊》裡再次現身幕前演出，對觀眾而言非常驚喜。區焯文感謝觀眾注意到他的演出，大方分享促成參演《正義迴廊》的源起：「監製翁子光是我相識多年的老友，我們亦曾經多次合作，從《微交少女》負責擔任執行導演，到《風再起時》也有參與小部分演出。另外我與導演何爵天亦相當熟悉，所以他們邀請我飾演陪審團主席一角。」

區焯文（左一）於《正義迴廊》裡飾演九人陪審團的主席。（《正義迴廊》電影劇照）

獲邀再度演出幕前，區焯文坦言起初缺乏信心：「當他們邀請我參演時，表示陪審團主席一角就似九人之中的導演一樣，非常適合我。但我直到電影拍完，其實對演出也沒有信心，還記得首映禮當日，我也有出席，卻不敢進場觀映，怕看到自己的演出。」對於演出幕前，區焯文笑指自己較為被動：「我的演出工作相對被動，以接受邀約為主。而目前亦有兩個項目邀請我參演，其中一個因為檔期問題無法接任，而另一個電影項目則會在明年二月開鏡。」

《正義迴廊》監製翁子光是區焯文的多年老友。（葉志明 攝）

人生最有口難言時

回首自己的演藝事業，區焯文表示曾經有過極低潮的時間：「我在有線電線開始時主持兒童節目為主，及來轉為娛樂節目。主持兒童節目的時代，我間中會整蠱小朋友，開他們玩笑，但轉到娛樂節目時，未能轉換新的主持風格與格調，曾經令某風水師傅的粉絲頗為不高興。及後公司轉型，不再做本地節目，當時我便不獲續約。」

提到當年的經歷，區焯文亦難掩心情沉重：「記得當日，我上午收到太太小產消息，稍為安撫他的情緒後，下午便被告知失業。當晚我沒有回家，到球場坐着看別人踢波，心情非常複雜，是我人生中最有口難言的時間。」他坦言當時不敢向妻子透露失業的消息，不希望帶來雙重打擊，要先照顧妻子，自己再另想辦法。

區焯文曾於一日內，經歷上午太太小產、下午失業，是最低潮的時間，亦是人生最有口難言時間。（葉志明 攝）

區焯文談到當時的困境時不禁表示：「其實人生必然會經過苦難、逆境，其實自從我入讀演藝，家裡其實都不希望讀戲劇，還經常勸我考保安的工作。」區焯文亦非常感謝太太，他認真地表示：「太太是最支持我的人，甚至試過對我的家人說『同佢捱嘅係我，我支持我老公！』對我而言，有他的陪伴非常重要。」

由放棄到轉型幕後

在人生最低谷的時段，區焯文坦言曾有過放棄演藝事業的念頭：「這段時間，我曾經考慮轉行，試過做花農、飛機維修、運輸速遞，但都沒有被聘請。亦曾試過用盡積蓄做生意，最終也蝕本收場。」然而，區焯文亦因此體會到朋友的重要性：「真的唯有靠朋友，其實交談的作用不大，我需要較為實際的工作機會。翁子光在我最低谷的時候，找我寫劇本，但其實我沒有經驗。那時尚未到《微交少女》，是一部馬來西亞電視劇的劇本，但慢慢發展下去，便有了之後參與的《喜愛夜蒲3》劇本。」

區焯文曾為翁子光作品《微交少女》擔任執行導演。（《微交少女》電影海報）

區焯文曾擔任《喜愛夜蒲3》的編劇。（《喜愛夜蒲3》電影海報）

能夠轉型為幕後，區焯文指亦有賴早年的工作經驗：「在有線電視工作時，已有少量參與幕後工作。當時認識了張經緯，《藍天白雲》的導演，在電視台裡有過合作，當然幕前後的工作有主次之分，以幕前為主、幕後為副。離開電視台後，唯有調整正副。」

處女作——《鴨王》

區焯文首部執導的電影《鴨王》，曾經一度成為香港觀眾的熱話。然而區焯文起初卻的想法，卻並非拍攝《鴨王》。區焯文表示：「一開始我與《天水圍的日與夜》的編劇呂筱華合作，寫成了一部名為《141.com》的電影劇本，講述年輕人創辦招妓網站的發跡史，風格傾向社會性寫實。」

區焯文與《天水圍的日與夜》金像編劇呂筱華合作編寫劇本。（影片截圖）

於是向投資《天水圍的日與夜》的王晶導演，游說他出資拍攝。當時晶哥雖然認為劇本不適合他，但卻同時提出由我拍攝他已有的劇本，就是後來的《鴨王》，當時晶哥希望拍一部以舞男為主題的電影，而參考作品不少來自外國，包括李察基爾（Richard Gere）主演的《美國舞男》（American Gigolo）。」

《鴨王》成為了區焯文首部執導電影。（《鴨王》電影海報）

商業之後、回歸寫實

執導《鴨王》後，區焯文的創作風格重返社會性寫實的路線，以極低預算拍攝了獨立電影《毛俠》，他表示：「《毛俠》是一部由我主動做的項目，回歸到社會性寫實的風格，找來阿Bob（林盛斌）等演員，以接近紀錄片形式拍攝劇情片，僅用了幾十萬預算拍攝，上映時票房約為一百萬，也算是一個交代。」

毛俠由區焯華執導，呂筱華編劇。（《毛俠》宣傳品）

區焯文亦透露，第三部即將完成的執導作品，將會選擇中間路線：「我個人較為老土，希望『片以載道』，所以著手尋找社會性寫實與商業之間的路線。」他介紹新作《說笑之人》時表示：「電影以棟篤笑作為主題，涉及疫情背景，希望以笑轉化負能量，亦與父子關係為中心。演員都走中間路線，由袁富華飾演智力障礙的父親，吳肇軒飾演熱愛棟篤笑的兒子，將被欺凌等成長經歷以幽默轉化。」區焯文亦笑指，《說笑之人》連投資亦採中間路線，一半為行外資金、另一半則由「天下一」投資。

區焯文第三部執導作品《說笑之人》，將由袁富華主演，飾演一位智力障礙的父親。（資料圖片）