4拍4家族︱戲內搖滾造型鎖骨有紋身　謝安琪：似係張繼聰新女朋友

香港音樂題材電影《4拍4家族》，由資深舞台劇演員賴恩慈執導，香港音樂泰斗泰迪羅賓監製兼主演，雲集謝安琪、陳奐仁、張進翹（Manson）等一眾歌手音樂人主演。電影《4拍4家族》以搖滾音樂為題材，講述一個曾經支離破碎的家庭，各成員因為搖滾音樂重新連結，重組一個家。劇組今日（19日）舉行開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利及票房大好，更以泰迪羅賓為首，與謝安琪、陳奐仁等現場即席演出。

《4拍4家族》主演包括泰迪羅賓、謝安琪、陳奐仁、Manson張進翹、Rondi陳諾霆（左三）、Anna hisbbuR（右三）及小薯茄的朱mic（右一）等份量十足的音樂人。（莫匡堯 攝）

謝安琪以一身搖滾造型現身開鏡禮，驚喜地留有一頭金色長髮，在接受訪問時指打扮為戲中造型：「今次劇組的造型非常用心，參考了大量本地樂隊的喜好，亦融入了八十年代的風格。我的造型重點在於一頭金髮與首飾，而且我的鎖骨有紋身，雖然只是暫時性的果汁紋身，但感覺非常新鮮。」

謝安琪以一身搖滾風造型現身《4拍4家族》開鏡禮，更透露造型包括鎖骨位置的紋身。（莫匡堯 攝）

謝安琪丈夫張繼聰本身為紋身愛好者，留有一身粗獷紋身，謝安琪笑指丈夫從來沒有推銷自己紋身，但對電影造型大感新鮮：「他從來沒有見過我有紋身，覺得很有新感覺，我好像是張繼聰的新女朋友一樣！」對於紋身有否增加二人情趣，謝安琪則笑指：「我們不是情侶，關係十分疏離！」

謝安琪與泰迪羅賓、陳奐仁等一眾《4拍4家族》的主演，於開鏡禮現場即場演出。謝安琪在訪問中亦透露自己在戲中會唱歌與彈奏鋼琴。（莫匡堯 攝）

《4拍4家族》是音樂為題材，謝安琪表示自己會在電影中彈琴，亦因此令雙手受苦：「大家平時以為彈琴的雙手一定很美觀優雅，但其實會十分粗糙。我自己亦因為拍戲一個多月沒有塗潤手霜，雙手變得很乾，但電影中會有很多我雙手彈琴時的特寫鏡頭，所以為了細節地呈現做音樂人、照顧家庭、打幾份工的辛酸，所以亦要忍受。」謝安琪表示自己生小朋友後甚少塗指甲油，因此亦令家中兒女注意到自己雙手的轉變：「小朋友會感到心痛，摸着我的手時會覺得很粗糙，女兒說待電影拍完後，要幫我好好護理雙手。」

謝安琪與泰迪羅賓將於《4拍4家族》裡飾演父女。（莫匡堯 攝）

電影雲集一眾音樂人演出，機會非常難得，謝安琪表示他們在拍攝期間會不斷交流做音樂的心得，自己亦會在戲中唱歌奏樂：「我當然會唱歌！我也為《4拍4家族》寫了一首歌，有獨唱版本，亦有樂隊版本。我們連屋企的場景也有整套樂器與音響器材，甚至比很多錄音室與樂隊練習室更齊全。」