4拍4家族︱與謝安琪對手戲感情微妙　陳奐仁：阿Kay鍾意大隻男人

香港音樂題材電影《4拍4家族》，由資深舞台劇演員賴恩慈執導，香港音樂泰斗泰迪羅賓監製兼主演，雲集謝安琪、陳奐仁、張進翹（Manson）等一眾歌手音樂人主演。電影《4拍4家族》以搖滾音樂為題材，講述一個曾經支離破碎的家庭，各成員因為搖滾音樂重新連結，重組一個家。劇組今日（19日）舉行開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利及票房大好，更以泰迪羅賓為首，與謝安琪、陳奐仁等現場即席演出。

《4拍4家族》主演包括泰迪羅賓、謝安琪、陳奐仁、Manson張進翹、Rondi陳諾霆（左三）、Anna hisbbuR（右三）及小薯茄的朱mic（右一）等份量十足的音樂人。（莫匡堯 攝）

在開鏡禮上以型佬造型現身的陳奐仁（Hanjin），留有灰白色短鬚，增加不少男人味。Hanjin笑指鬍鬚造型令他非常不習慣：「這個鬍鬚造型我已經保留了一個月，每日也鬚刨傍身，要適時修剪。我非常不習慣這些『BB鬚』、『幼稚園鬚』，令我感覺得痕癢。」

陳奐仁以灰白短鬚配襯一身搖滾風型佬打扮出席《4拍4家族》開鏡禮。（莫匡堯 攝）

從未長期留鬚的陳奐仁表示，留鬚不影響太太，反而令自己比較麻煩：「錫太太的話沒事，但會扎到自己，唱歌好像會吃到鬚，始終是人生第一次這麼久沒有剃鬚。」而他亦表示太太對於鬍鬚反應正面：「她覺得很搞笑，好像一隻貓，很好欺負。」

陳奐仁笑指《4拍4家族》的短鬚造型令他很不習慣，但沒有扎到太太。（莫匡堯 攝）

在《4拍4家族》與謝安琪（Kay）戲份甚多，陳奐仁指對手戲份的感情非常獨特：「原本Kay不關我的事，我在戲中只是負責看顧她，是一個既八卦又關心的角色，有感情的戲但大家不會猜到。」而陳奐仁亦與戲中飾演謝安琪父親的泰迪羅賓有不少戲份：「我與Kay的爸爸對手戲較多，其實是從泰迪羅賓身上積來的緣份。」

泰迪羅賓與謝安琪、陳奐仁、Manson張進翹於開鏡禮上即場演奏，泰迪羅賓與陳奐仁均彈奏電結他。（莫匡堯 攝）

謝安琪於訪問中亦曾表示：「Hanjin在戲中像我的叔叔一樣，但其實角色對他而言挑戰甚大，因為我與Hanjin其實年紀並不相差太多，但他卻要演照顧我的角色。」Hanjin則笑指自己不是謝安琪戲內外會喜歡的類型：「對阿Kay而言，早一段時間的我太瘦，但又不可以太肥，謝安琪喜歡大隻的男人，所以張繼聰非常完美、非常適合她。」

謝安琪於訪問中表示，陳奐仁在《4拍4家族》裡好像自己的叔叔一樣，但因為二人年紀差不多，所以在演繹角色上也具有挑戰性。（莫匡堯 攝）

透過《4拍4家族》與香港搖滾泰斗泰迪羅賓合作，陳奐仁坦言非常興奮：「當然有與泰迪羅賓交流！我們第一次開會時已經寫了一首歌，裡面有許多元素，我亦有在歌裡面加入自己Rap Free的風格。」