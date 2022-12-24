2022荷里活片酬榜｜The Rock僅排第五　湯告魯斯1億美元登頂

2022年為全球電影業在疫情緩和下復甦的一年，不少重磅打造的電影均於今年內一炮上映，而串流平台如Netflix、Disney+與HBO Max均推出不少新作，整體電影票房反應比去年更佳。荷里活影星的片酬一向以天價計算，其中猶以男演員的收入為甚，今年片酬榜冠軍演員，收入更高達1億美元（約港幣7.78億元）。究竟誰是今年收入最高的「片酬王」？以下立即為大家盤點登上2022年荷里活片酬榜十大影星：

2022年多部荷里活電影斬獲不俗的票房成績，而荷里活影星亦獲得不少片酬。（imdb）

第十位：華堅馮力士（Joaquin Phoenix）

現年48歲的美國演員華堅馮力士，曾於2020年憑《小丑》（Joker）奪得奧斯卡金像獎最佳男主角。今年參與華納兄弟開拍暫名為《小丑2》（Joker 2）的續集，繼續飾演主角Arthur Fleck，華堅馮力士接拍《小丑2》的片酬高達2000萬美元（約港幣1.5億元），排行2022年片酬榜第十位，身價比接拍《小丑》時的450萬美元（約港幣3500萬元）高超過四倍！

華堅馮力士以2000萬美元片酬排名第十位。（Getty Images）

第九位：湯哈迪（Tom Hardy）

曾主演《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road）的45歲英國演員湯哈迪（Tom Hardy），主演兩部Marvel超級英雄電影《毒魔》（Venom）後，今年接拍由迪士尼斥資的第三部續作《毒魔3》（Venom 3），片酬高達2000萬美元，排行片酬榜第九位！

湯哈迪以2000萬美元片酬排名第九位。（Getty Images）

第八位：雲迪素（Vin Diesel）

《狂野時速》系列主演雲迪素，今年開拍系列續集《Fast X》，計算外傳在內將會為系列第十一部作品。雲迪素作為主角，以2000萬美元片酬續演「唐老大」Dominic Toretto一角，排行片酬榜第八位！

雲迪素以2000萬美元片酬排名第八位。（Getty Images）

第七位：韋費路（Will Ferrell）

現年55歲的笑匠韋費路（Will Ferrell），生涯不少喜劇作品均非常帶票房。今年，韋費路接拍改編《小氣財神》的聖誕喜劇《Spirited》，與賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）合作 ，片酬高達2000萬美元，排行片酬榜第七位！

韋費路以2000萬美元片酬排名第七位。（Getty Images）

第六位：基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）

現年39歲的澳洲演員基斯咸士禾夫，憑Marvel超級英雄雷神一角紅遍全球，今年上映的《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）亦暫時高踞全年票房第七位。今年，基斯咸士禾夫接拍Netflix串流平台自家拍攝的電影《驚天營救》（Extraction）的續集《Extraction 2》，片酬高達2000萬美元，排行片酬榜第六位！

基斯咸士禾夫以2000萬美元片酬排名第六位。（Getty Images）

第五位：狄維莊遜（Dwayne 'The Rock' Johnson）

現年50歲，曾經蟬聯2019年及2020年「片酬王」的The Rock狄維莊遜，今年上映《黑亞當》（Black Adam）雖然歡迎程度及票房未及預期，然而狄維莊遜仍然收取高達2250萬美元（約港幣1.75億元）片酬，排行片酬榜第五位，被四位同業力壓，失去榜首之位。

狄維莊遜以2250萬美元片酬排名第五位。（Getty Images）

第四位：畢彼特（Brad Pitt）

現年58歲，長年高踞荷里活片酬榜的畢彼特，在今年上映的《殺手列車》（Bullet Train）後，接拍由蘋果串流平台斥資拍攝，以一級方程式賽車為題材的電影，並收取3000萬美元（約港幣2.3億元）片酬，排行片酬榜第四位！

畢彼特以3000萬美元片酬排名第四位。（Getty Images）

第三位：里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）

現年48歲的里安納度狄卡比奧，電影產量豐富，而且受歡迎程度隨年紀漸長依然未有減退。今年，里安納度接拍由馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導作品《Killers of the Flower Moon》，將與羅拔迪尼路（Robert De Niro）合作。里安納度接拍的片酬高達3000萬美元，排行片酬榜第三位！

里安納度狄卡比奧以3000萬美元片酬排名第三位。（Getty Images）

第二位：韋史密夫（Will Smith）

現年54歲，於今年獲得奧斯卡金像獎最佳男主角、並於頒獎典禮上釀出「掌摑事件」的韋史密夫，雖然形象瞬即受損，然而即將上映的新作《Emancipation》，仍然為他帶來3500萬美元（約港幣2.7億元）收入，排行片酬榜第二位！

韋史密夫以3500萬美元片酬排名第二位。（Getty Images）

第一位：湯告魯斯（Tom Cruise）

現年60歲的湯告魯斯，今年推出奇觀式戰爭電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），大受歡迎，電影更以14億美元（約108億港元）暫居年度票房榜首位。早前已有外媒報道指，湯告魯斯以極低片酬及協商票房分成，接拍《壯志凌雲：獨行俠》，令他的片酬高達天文數字。而在電影票房升幅減慢後，據報湯告魯斯的片酬結算後高達1億美元（約港幣7.7億元），大大拋離第二位的韋史密夫，成為2022年片酬榜排行第一位的演員！雖然1億美元看似超貴，但能有14倍票房回報，實屬物有所值。