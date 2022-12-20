《贖夢》陳法拉為張家輝回港開戲　「演精神病者造型驚嚇親個女」

由張家輝身兼導演、編劇與主演的電影《贖夢》，邀請到前往荷里活發展多年的陳法拉回港飾演女主角，並與劉俊謙、朱晨麗、袁富華及許恩怡等合作。《贖夢》由香港電影發展局「電影製作融資計劃」資助拍攝，電影今日（20日）舉行開鏡儀式，祈求拍攝順利、票房大好。

張家輝執導的新戲《贖夢》，由張家輝、陳法拉、劉俊謙、朱晨麗、袁富華與許恩怡（後排左二）等主演，今日舉行開鏡儀式。（葉志明 攝）

張家輝與陳法拉於開鏡禮上接受訪問，張家輝分享能邀請到法拉回港參與拍攝的關鍵：「凡事有誠意就得！」而陳法拉則笑指：「張家輝叫到立刻回來！」當然，能夠打動法拉參演，必然為張家輝耕耘多年寫成的劇本。張家輝：「劇本寫了好一段時間，得到融資計劃批出資金後，便趕緊令一切發生、開始拍攝。目前與法拉拍攝了三四日的戲份，一切順利。」

張家輝執導的新作《贖夢》，難得邀請到陳法拉回港拍攝，透露秘訣在於誠意。（葉志明 攝）

談到劇本吸引自己之處，陳法拉表示：「其實一直都想在香港拍戲，而在這部電影中將會見到很不一樣的法拉，家輝會帶出一個新觀感。」再執導演筒的張家輝亦率先透露自己與法拉在戲中的角色：「我們將會合演一對生死患難精神病夫婦。其實不單止做兄弟要講義氣，做老公老婆都要講義氣。而我們這一對就很夠義氣，無論發生甚麼事，都一直維繫下去。」

張家輝與陳法拉在《贖夢》中飾演兩夫婦，笑指不止做兄弟要有義氣，兩夫婦亦然。（葉志明 攝）

陳法拉是次回港拍攝，透露並未有攜同丈夫與年幼女兒：「沒有帶丈夫與女兒回港，主要擔心照顧不到，所以暫請媽媽代勞。而且這部戲的難度甚高，要格外專注。」家輝立刻幽默表示：「怕嚇親女兒啦！」陳法拉續指：「亦是考慮之一，因為戲裡會演繹精神病，有些造型亦怕會嚇到女兒，不敢讓她看。」

陳法拉罕有回港拍攝電影《贖夢》，透露並未攜同丈夫與女兒。（葉志明 攝）

當張家輝再指電影會顛覆法拉的戲路，法拉便笑指：「但張家輝導演很好，造型多恐怖也好都要靚！」張家輝亦笑指，今次是繼《陀地驅魔人》與《低壓槽》後，自己的造型亦會有所突破：「可能會三更半夜戴胸圍落街！」法拉則笑指導演不要即場為自己加戲。

《贖夢》裡飾演有精神病的兩夫妻，張家輝笑指自己可能會半夜三更戴胸圍落街，法拉則笑導演臨場為自己加戲。（葉志明 攝）

《贖夢》電影項目得到香港電影發展基金「電影融資計劃」資助，張家輝表示：「有基金的參與，大家也很落力，有很多人幫我，是我拍攝電影以來最輕鬆的一次。」

剛結束的世界盃，由阿根廷奪冠，張家輝曾被指與美斯撞樣，笑指自己講西班牙話麻麻哋，吃西班牙菜則「Lak Lak」聲。（葉志明 攝）

剛結束的世界盃決賽，張家輝一直被只好酷似球員美斯，張家輝笑指：「佢係老外嚟㗎，講西班牙話就麻麻哋，食西班牙菜就『lak lak』聲。其實最近比較忙，但間斷地也有看球賽。」