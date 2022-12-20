贖夢︱袁富華將與圈外女友低調完婚　劉俊謙：想演《叔叔》345集

由張家輝身兼導演、編劇與主演的電影《贖夢》，邀請到前往荷里活發展多年的陳法拉回港飾演女主角，並與劉俊謙、朱晨麗、袁富華及許恩怡等合作。《贖夢》由香港電影發展局「電影製作融資計劃」資助拍攝，電影今日（20日）舉行開鏡儀式，祈求拍攝順利、票房大好。

張家輝執導的新戲《贖夢》，由張家輝、陳法拉、劉俊謙、朱晨麗、袁富華與許恩怡（後排左二）等主演，今日舉行開鏡儀式。（葉志明 攝）

劉俊謙早於《贖夢》申請「電影製作融資計劃」時，已早與張家輝並列在演員名單上。在電影中與袁富華飾演父子的劉俊謙，一同於開鏡禮上接受訪問，袁富華笑指：「我也不明白為甚麼會生了一個這麼靚仔的兒子，一定是抽了父母最好的基因。」袁富華曾經憑《翠絲》於金像獎及金馬獎雙雙奪得最佳男配角獎，能夠與前輩合作，劉俊謙興奮表示：「我剛才在未開始拍攝已經偷師，因為我也是今日才知道Ben哥（袁富華）飾演我爸爸，所以第一時間把握機會。」

在《贖夢》裡飾演兩父子的袁富華與劉俊謙，於開鏡禮上接受訪問。（葉志明 攝）

袁富華見劉俊謙轉數奇快，便幽默自嘲他們這對銀幕父子不像親生，劉俊謙便笑指：「就算不是親生，我都想先認做父子再算。」Ben哥於是又再出招難倒劉俊謙：「那麼便要找你演《叔叔》的三四五集了！」劉俊謙則笑指：「我想演《叔叔》第三四五集，橫豎再過幾年我都已經是叔叔了！」

袁富華受訪時笑指劉俊謙可以演《叔叔》的第三四五集。（葉志明 攝）

而談到《贖夢》裡的父子關係，袁富華認真地表示：「我們主要有家庭內部的對手戲，關於成長、童年時的不愉快，以及一個老人家如何打開心扉講心事。」劉俊謙則補充指：「我們兩仔爺一直有事也埋在心底裡，所以要一起把心結解開，戲中算有頗多內心戲。」

劉俊謙於《贖夢》開鏡禮拍照時雙手交疊在後，原來後有玄機。（葉志明 攝）

劉俊謙在《贖夢》開鏡禮上，轉身展示他的「手指心」，與一眾偶像零舍不同。（葉志明 攝）

早前有消息指袁富華將與圈外女友完婚，Ben哥一貫幽默地表示：「日子已經定下了，不知有沒有人反對，到時殺出一個許文強也不知道怎麼辦。」但他亦指希望婚事盡量低調：「因為女朋友並非圈內人，所以希望低調，好好保護太太，要好好做作為丈夫的第一個任務。」袁富華亦指沒有安排大宴親朋及邀請圈中好友，只希望與直系親人吃一頓飯，而劉俊謙則「高調」地現場頭貼頭擁抱Ben哥，作為一份低調的結婚禮物。