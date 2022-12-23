車保羅為電影夢捱通宵戲再返工　談失落台北影帝：行紅地毯當贏咗

香港老牌演員車保羅近日因為參加內地綜藝節目《無限超越班》成為話題人物，車保羅出道超過四十年，於大量香港電影中留下身影，更成為少數能夠參與荷里活來港拍攝電影的演員。

車保羅因為參與內地節目《無限超越班》而成為近日的話題人物，並接受《香港01》專訪。

觀眾對車保羅的印象，或多或少來自杜琪峯執導、周星馳主演的電影《審死官》、《黑社會》，2011年的荷里活電影《特務戇J之救國大業》（Johnny English Reborn）更將他的演出帶到全世界各個角落。而車保羅於2019年參演的鮮浪潮微電影《老人與狗》，首次擔任男主角便讓他提名2019年台北電影節最佳男主角。

車保羅入行多年，曾經拍過不少作品。（影片截圖）

車保羅在《無限超越班》裡，一口流利的普通話與英語令觀眾相當驚訝，接受《香港01》專訪時，車保羅表示雖然從前讀書機會不多，但生活經驗與工作亦令他的英語大有進景：「因為太太來自菲律賓，在30年的婚姻裡，我們每日也用英語溝通，所以才會講得流利。亦因為拍戲，經常與『鬼佬』打交道，所以亦有不少進步。」

車保羅與太太結婚三十年，每日用英語溝通，令他英語變得非常流利。（網上圖片）

先後演出《超能風暴》（Push）、《特務戇J之救國大業》，車保羅表示英語能力是能夠獲得角色的關鍵之一：「雖然一樣要試鏡，但選角導演也要交功課，所以也會選英語不錯的演員。」而車保羅提到拍攝荷里活電影的故事，仍然津津樂道：「我鍾意拍西片，一來食得好，二來團隊成員之間會互相尊重。」

由「戇豆先生」路雲雅堅遜主演的《特務戇J之救國大業》，曾到香港取景，車保羅飾演一位線人，與戇豆先生有一幕同場對手戲。（imdb）

拍攝《特務戇J之救國大業》，車保羅飾演澳門賭場中的一位線人，與「戇豆先生」路雲雅堅遜（Ronan Atkinson）有一幕同場交換情報的戲份。車保羅提到一段不愉快的往事：「當日與雅堅遜拍完戲份，坐在一旁時，便向他請問能否合照一張，但取出手機時，他的保鑣便出手阻擋，更揚言會沒收。其實他在排完戲、拍完戲便不見人，距離感很遠。」車保羅表示雖然無法合照，但電影保留了他們同框的影像，對他而言便已經足夠。

戇豆先生與車保羅在電影中有一幕交換情報的戲份，二人同框的景象亦因此得到保留。（imdb）

戇豆先生似乎鏡頭前後形象頗不一樣。（imdb）

2019年，車保羅為鮮浪潮新晉導演陳瀚恩拍攝微電影《老人與狗》，首次擔任男主角，更提名2019年台北電影節最佳男主角。雖然車保羅最後未能封帝，但他在訪問中表示並不失望：「其實獲得提名已經是重要的認同，行了紅地毯已經當贏了。」

車保羅於2019年台北電影獎失落「最佳男主角」，但表示行過紅地毯已當自己贏了。（影片截圖）

曾經多次與杜琪峯、爾冬陞等經驗豐富的導演合作，接觸新晉電影創作者，車保羅表示是一項驚喜：「我一開始連微電影是甚麼也不知道，靠他逐步說明給我聽。而開展拍攝後，我發覺他們的團隊合作很厲害，他與一班浸會（大學）的朋友一起工作，效率快得非常誇張，他們更會全家總動員飾演幕前，我在現場完全感受到那種情懷。」車保羅亦不介意新晉作品的片酬不高：「反而片酬我不太在意，求其一封利是就算啦！」

車保羅於《老人與狗》裡首次擔任男主角，與新晉導演及編劇陳瀚恩合作。（葉兆康 攝）

談及片酬，車保羅的演員工作不足以賴以為生，但即使需要全職工作，車保羅不論多辛苦也希望繼續電影夢：「現在拍夜戲最辛苦，拍《失衡凶間》時戲份集中在夜晚，通宵拍完後再返工。」他表示在賺多一份收入之餘，令他能夠繼續演戲，辛苦也值得。