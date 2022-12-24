2022回顧｜MIRROR進軍電影界創票房奇蹟　姜濤呂爵安合力吸8500萬

2022年香港影壇累創奇蹟，特別是票房上更加不停傳來喜訊，其中同年能夠有兩部電影，《明日戰記》及《飯戲攻心》，齊齊打破2016年《寒戰II》創下最高票房紀錄，已屬難能可貴，而《明日戰記》更以8300萬成為香港亞洲電影票房冠軍，成績令人振奮。

姜濤首部電影作品，便票房大收。（《阿媽有咗第二個》劇照）

而另一方面，人氣組合MIRROR，繼上年楊樂文Lokman的《狂舞派3》及盧瀚霆Anson Lo的《假冒女團》，分別大收870萬及800萬後，今年都有幾位成員大舉進軍電影界，分別有姜濤、呂爵安、柳應廷及江𤒹生，而各人的成績有異，大家睇睇截止12月22日的票房數字。

姜濤與柳應廷雙雙有機入圍下屆金像獎最佳新演員。（《阿媽有咗第二個》劇照）

由姜濤、毛舜筠、柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》，成績最好大收$4,095萬，而且上畫長達130多日，仍在上畫中。排第二的有鄭中基、吳君如、梁詠琪及呂爵安主演的《闔家辣》，收$3,270萬，原為賀歲片，但因疫情改成暑假上映，亦無損票房表現。

Edan呂爵安於《闔家辣》裡首次飾演第二男主角。（《闔家辣》電影劇照）

Edan同年就有兩部作品面世。（《過時過節》劇照）

第三有仍在上畫中的《過時‧過節》，收＄1,120萬，該片除了有呂爵安擔正，還有Anson Lo客串，不過可能電影內容較為嚴肅，未能引發二刷三刷效應。只是單計姜濤和呂爵安二人發功，已為2022年香港票房帶來近$8,500票房進帳。

AK江熚生於《忽然心動》首次參演電影。（《忽然心動》電影劇照）

至於而表現稍遜的是由江𤒹生（Anson Kong）、吳千語、白只、蘇皓兒合演的《忽然心動》，電影仍在上畫中，不過一個月以來，票房只收$210萬，未有爆炸性表現。